Полиция в Чехии раскрыла крупную мошенническую схему с интернет-магазинами

Полиция в Оломоуце раскрыла крупный случай мошенничества в сфере интернет-магазинов. Мошенники обманули более 400 человек, общий размер ущерба оценивается в 3 млн крон. Обвинение предъявлено 27-летнему жителю Мельника и двум иностранцам.

Чех был задержан в Польше, где он долгое время скрывался под ложным именем, а иностранцы были задержаны в Праге. Им грозит до восьми лет тюрьмы за мошенничество.

«Это очень крупное преступление, схема действовала с октября 2018 года, когда нам удалось найти 13 фиктивных интернет-магазинов, есть предположение, что таких поддельных электронных магазинов будет гораздо больше», — сказал криминалист Павел Швайнер.

Мошенническая схема была раскрыта полицией, специализирующейся на киберпреступности. Предполагаемые фиктивные интернет-магазины были созданы в Чешской Республике, Польше и Украине, например, cleverelektro.cz, maxmobil24.cz, topstore.cz, alltronix.cz, smartyx.cz или oneelektro.cz.

«В интернет-магазинах был огромный выбор товаров, от телефонов до стиральных машин, цена была немного снижена по сравнению с другими интернет-магазинами. В то же время всегда был единственный способ оплаты — переводом на банковский счет», — рассказал Швайнер.

Схема была достаточно сложной. Люди выбирали товары на сайтах фиктивных интернет-магазинов, система генерировала для них заказ, но деньги покупатели посылали на банковские счета реальных интернет-магазинов и таким образом платили за мошенников. Из реальных интернет-магазинов преступники получали оплаченные товары, которые они использовали для собственных нужд или вывозили за границу. В итоге обманутые люди так и не получили свой оплаченный заказ.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz