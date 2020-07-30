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Мужчину в Брно приговорили к 26 месяцам тюрьмы за кражу продуктов из магазина

Мужчину в Брно приговорили к 26 месяцам тюрьмы за кражу продуктов из магазина

Марина Коханкова 106 0
Два года и два месяца проведет в тюрьме мужчина, который украл колбасу и вино из магазина во время чрезвычайного положения. Областной суд в Брно оставил в силе решение муниципального суда, поэтому приговор является окончательным. За совершение кражи во время чрезвычайного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.
Мужчину в Брно приговорили к 26 месяцам тюрьмы за кражу продуктов из магазина

Осужденный Зденек Витек совершил преступление не впервые, в реестре у него есть 21 о совершенных правонарушениях, в основном, это были кражи. Он вышел из тюрьмы 17 марта этого года, а через две недели украл продукты из двух магазинов.

«Он был освобожден из тюрьмы без денег, когда он пытался получить пособие, госучреждения были закрыты. Государство не оказывает немедленной помощи в этом случае, на решение таких вопросов, как правило, уходит несколько дней”, — сказал адвокат Йиржи Баудис. 

Прокурор заявил, что вино в упаковке определенно не является основным продуктом питания и что мужчина уже совершал кражи. Также он не был заинтересован в поиске работы в течение двух недель после освобождения из тюрьмы, он полагался на помощь государства. Однако Зденек Витек опроверг это заявление в суде. «Это неправда, что я не интересовался работой, просто управление труда было закрыто. Я не ходил в магазин с целью кражи, это было отчаяние», — сказал Витек.

Это не первый случай, когда чех был приговорен к тюремному заключению за мелкую кражу во время чрезвычайного положения. В начале июля областной суд в Брно отправил в тюрьму на 1,5 года мужчину, который украл пять упаковок хлеба.

Источник: ceskenoviny.cz
 

 

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Темы
коронавирус суды Чехия Брно преступность кражи магазины
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