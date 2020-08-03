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Задержан чешский программист, создавший социальную сеть для продажи наркотиков

Задержан чешский программист, создавший социальную сеть для продажи наркотиков

Марина Коханкова 1700 0
Детективы арестовали 19-летнего программиста из Чешской Республики, который обвиняется в создании и эксплуатации крупной социальной сети atlayo.com для продажи наркотиков.
Задержан чешский программист, создавший социальную сеть для продажи наркотиков

Чешские власти выдали программиста Дании, где он предстанет перед судом. Социальная сеть работала как в Даркнете (скрытая часть интернета), так и в общедоступной среде. В общей сложности на atlayo.com более 450 тысяч человек торговали наркотиками. Сеть была сосредоточена в основном на датском рынке.

Глава Национального антинаркотического штаба Якуб Фридрих назвал задержание программиста значительным успехом для чешских детективов. Впервые в истории полиция заблокировала маркетплейс, который находился на серверах в Чешской Республике.

По словам Фридриха, от четырех до восьми тысяч человек торговали наркотиками в социальной сети в так называемом Даркнете. «Площадка в Даркнете похожа на социальную сеть, где наркотики и другие нелегальные товары продаются в закрытых группах. Интересно, что именно чех придумал все это, реализовал и управлял этим», — сказал Фридрих. Затем программист создал портал atlayo.com в публичной части интернета. 

«Его идея заключалась в том, чтобы создать популярную международную социальную бизнес-сеть, к которой подключится большое количество людей со всего мира. Затем он мог бы продать ее крупной компании», — рассказал Фридрих Чешскому телевидению. 

Источник: irozhlas.cz

 

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Темы
наркотики Чехия интернет полиция преступность
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