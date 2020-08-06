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Полицейский в Чехии застрелил агрессивного мужчину в коттеджном поселке

Полицейский в Чехии застрелил агрессивного мужчину в коттеджном поселке

Марина Коханкова 2055 0
Патруль был вызван в коттеджный поселок возле деревни Смржов в районе Йиндржихув-Градец. Один из сотрудников полиции выстрелил в агрессивного мужчину, от полученного ранения тот скончался на месте.
Полицейский в Чехии застрелил агрессивного мужчину в коттеджном поселке

Дело расследует Генеральная инспекция сил безопасности Чешской Республики.

Инцидент произошел в среду, 5 августа, около 8 часов вечера. В полиции не уточняют, в связи с чем на место был вызван патруль.

«Сотрудник полиции из отделения в Требони применил служебное оружие против агрессивного преступника. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — заявила в четверг пресс-секретарь полиции Штепанка Шварцова.

По ее словам, Генеральная инспекция сил безопасности сейчас расследует все обстоятельства происшествия. «По этой причине мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации по делу», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность полиция Чехия
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