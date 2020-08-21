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Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь

Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь

Александра Кириченко 355 0
Полиция задержала 63-летнего врача общей практики, который за взятки выписывал рецепты наркозависимым и наркоторговцам, а также трех его клиентов. Медику грозит до 10 лет тюрьмы.
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь

Врач работал в кабинете на улице Стройницка в Праге 7. Он выписывал рецепты на лекарства, содержащие опиаты и опиоиды. За шесть месяцев он выписал по крайней мере 218 рецептов на 440 различных лекарственных препаратов, что составляет 13 220 таблеток. Как отметила пресс-секретарь чешской полиции, это во много раз больше, чем в среднем выписывает терапевт за такой срок.

В некоторые рецепты врач вписывал имена умерших людей или лиц, отбывающих наказание в тюрьме. Клиенты расплачивались за его услуги деньгами, а иногда — алкоголем.

Полиция уточняет, что трое задержанных вместе с медиком — это наркодилеры, и в месяц на перепродаже лекарств они зарабатывали до 30 тысяч крон.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
наркотики полиция врачи преступность
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