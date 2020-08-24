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Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки

Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки

Марина Коханкова 3807 1
Некоторые европейские государства включили Хорватию в список стран с повышенным риском заражения covid-19, поэтому многие чехи решили преждевременно закончить отпуск и вернуться домой. По этой причине у границ образуются автомобильные пробки, где путешественники могут провести до двенадцати часов.
Фото: Profimedia
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки

Хуже всего ситуация на границе между Словенией и Австрией, где введен пограничный контроль в связи с повышенным риском заражения коронавирусом. Каждого, кто въезжает в страну, фиксирует полиция, даже если люди просто проезжают транзитом. Туристам необходимо заполнить анкету, указав свои личные данные и государства, откуда они прибыли и куда направляются.

Утром 23 августа принятые австрийскими властями меры были ослаблены, чтобы освободить заблокированные пограничные переходы. «Патрули проводят только выборочные проверки транспортных средств», — сообщают местные СМИ. Однако и в этом случае туристам приходится ждать по несколько часов, чтобы пересечь границу на автомобиле.

Похожая ситуация складывается и на пограничных переходах между Словенией и Хорватией.

Министерство здравоохранения Чехии ранее рекомендовало туристам, возвращающимся из Хорватии, быть осторожными, избегать массовых мероприятий после прибытия домой и соблюдать дистанцию в общественных местах. Им также следует следить за состоянием своего здоровья и немедленно обращаться к врачу, если у них появятся признаки коронавирусной инфекции. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
туристы отдых пробки Чехия Хорватия Австрия коронавирус
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