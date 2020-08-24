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Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы

Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы

Марина Коханкова 1347 1
С сентября Česká pošta изменит часы работы 265 отделений. В октябре на новый график работы перейдут и другие, в основном небольшие почтовые отделения в городах Чехии. В общей сложности изменения затронут около 1500 из 3200 почтовых отделений.
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы

Почтовые отделения будут работать два дня в неделю с 10:00 до 18:00 и три дня — с 08:00 до 16:00. «В настоящее время часы работы у всех отделений разные», — сказал пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик.

Не изменятся часы работы в пунктах единой почтовой связи в сельской местности и в почтовых отделениях, работающих в режиме нон-стоп. В муниципалитетах с населением более 20 тысяч человек всегда будет одно главное почтовое отделение, в котором часы работы для населения останутся прежним. Время работы почтовых отделений, расположенных в торговых центрах, также не изменится.

Чешская почта имеет 3200 отделений, общее количество сотрудников предприятия превышает 29 тысяч человек.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Чешская почта Чехия почта
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