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Экспресс-тесты на covid-19 будут в Чехии через три недели

Экспресс-тесты на covid-19 будут в Чехии через три недели

Марина Коханкова 146 0
Эпидемиолог и правительственный уполномоченный по исследованиям в области здравоохранения Роман Примула заявил, что новые экспресс-тесты на коронавирус появятся в Чехии через три недели.
Фото: ČTK
Экспресс-тесты на covid-19 будут в Чехии через три недели

«На данный момент новые тесты сравниваются с уже имеющимися. Я ожидаю, что эта процедура закончится к концу этой недели. Затем тесты должен утвердить Государственный институт контроля над лекарствами (SÚKL). Я думаю, экспресс-тесты появятся в продаже через две-три недели. Это будут так называемые LAMP-тесты слюны, где присутствие вируса определяется на основе изменения цвета. Результат будет известен в течение 45 минут», — сказал Примула. По его словам, Карлов университет сейчас также разрабатывает тесты, которые позволят отличить коронавирус от гриппа. Пока в Чехии максимальное возможное количество тестов в сутки составляет 18 тысяч.

В среду, 2 сентября, было зарегистрировано 650 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Всего было проведено около 11 тысяч тестов. Во вторник, 1 сентября, было зафиксировано 503 новых случая, сообщило Министерство здравоохранения Чехии. Общее количество зараженных коронавирусом в стране составило 25 773 человека, из которых 425 умерли. Сейчас болеют 7022 человека.

Источник: novinky.cz

 

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коронавирус Чехия
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