Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения

Премьер уточнил, что министр здравоохранения Адам Войтех может выступить с соответствующим предложением на заседании правительства, запанированном на понедельник, 21 сентября. «Об этом мы узнаем у министра в понедельник. Если он предложит какие-то меры, которые выходят за рамки его компетенции в соответствии с Законом об охране общественного здоровья, это (введение чрезвычайного положения — прим. ред.) не может быть исключено», — признал Бабиш.
Чрезвычайное положение в связи с эпидемией covid-19 действовало в Чешской Республике с 12 марта по 17 мая 2020 года.
В апреле городской суд Праги отменил четыре меры, принятые Министерством здравоохранения для ограничения свободного передвижения и розничной торговли в связи с пандемией коронавируса. В результате в мае правительство решило расширить полномочия Минздрава специальным законом, который должен был вступить в силу до конца этого года, но пока находится на стадии обсуждения в нижней палате парламента. Поправка должна дать министерству право регулировать торговлю, услуги, работу производственных объектов, проведение общественных и частных мероприятий по всей стране и т.д.
Источник: ceskenoviny.cz