Бабиш признал свою ошибку и повторил, что не хочет останавливать экономику

Премьер-министр Андрей Бабиш вечером 21 сентября выступил с телевизионным обращением к гражданам. В своем выступлении он признал, что совершил ошибку, смягчив летом меры против распространения коронавируса в стране. Одновременно он подчеркнул, что «кабинет министров не хочет закрывать экономику», как это произошло весной, и тем самым подвергать опасности рынок труда.

«Мы пытаемся найти баланс между охраной здоровья и экономикой», — сказал премьер и призвал общество к сплоченности. «Мы хотим справиться с эпидемией только с помощью мер, которые как можно меньше ограничат нашу жизнь», — сказал он.

Он упомянул, что некоторые, отвергая ношение медицинских масок, таким образом выражают протест против правительства и правительственных мер. При этом, добавил Бабиш, они, напротив, должны использовать маски для защиты своих близких. В своем выступлении премьер-министр Чехии призвал людей к ответственности, внимательности и последовательности в соблюдении правил.

«Никто никого не хочет специально ограничивать. Медицинская маска не угрожает свободе и демократии, однако отказ от ее ношения ставит под угрозу жизни людей», — подчеркнул Бабиш.

«Каждый должен ответить на вопрос, готовы ли он пожертвовать частью своего комфорта ради других», — сказал он.

В последние дни премьер-министр столкнулся с резкой критикой со стороны оппозиции из-за текущей эпидемиологической ситуации. От болезни умерло 522 человека, 10 из них скончались за один день (понедельник, 21 сентября). За последние недели лаборатории неоднократно фиксировали рекордный прирост числа зараженных, а 17 сентября количество новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило три тысячи за один день. В настоящее время в стране болеют 24 817 человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz