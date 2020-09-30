С 5 октября в Чехии вводится чрезвычайное положение

В понедельник, 5 октября, в Чехии будет введено чрезвычайное положение, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции в стране. Предложение министра здравоохранения Романа Примулы было одобрено правительством.

«Мы находимся в ситуации, которая не развивается благоприятно, — сказал Роман Примула, выступая утром 30 сентября перед депутатами чешского парламента. — Мы приближаемся к цифрам, которые начинают ограничивать возможности нашей системы здравоохранения». Он уточнил, что на данный момент в больницах больше нет свободных мест и в случае дальнейшего роста количества инфицированных covid-19 эта ситуация будет отражаться на других пациентах.



Чрезвычайное положение будет сопровождаться мерами, объявленными сроком на 14 дней, среди которых, в частности, закрытие средних школ в районах повышенного риска и введение ограничений по количеству участников культурных, спортивных и других массовых акций. С понедельника ограничение на количество людей на мероприятиях в помещении должно составлять 10 человек, в акциях на улице — до 20 человек. Будет запрещено проведение крупных концертов, спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей. С 5 октября планируется также ограничить занятия пением и физкультурой в начальных школах и занятия в кружках. В ресторанах за одним столом смогут сидеть не более шести человек.

Чрезвычайное положение будет введено сроком на месяц. «Нам необходимо стабилизировать ситуацию. Я действительно уверен, что не будет необходимости продлевать чрезвычайное положение, поскольку, если ситуация не изменится в течение месяца, это будет полный провал», — сказал Примула.

По словам Примулы, цель состоит в том, чтобы один пациент не мог заразить более одного человека. Таким образом, репродуктивное число должно составить менее единицы (сейчас число R равно 1,24).



Источник: ct24.ceskatelevize.cz