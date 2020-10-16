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В Праге открыли первый отель для инфицированных covid-19

В Праге открыли первый отель для инфицированных covid-19

Марина Коханкова 924 1
Сеть Czech Inn Hotels открыла в среду свой первый отель для заболевших коронавирусом. Здесь смогут провести 10-14 дней в карантине люди, которые имеют легкие признаки заболевания и хотят изолировать себя от семьи.
В Праге открыли первый отель для инфицированных covid-19

«Вчера мы разместили первых трех гостей, еще около десяти планируют переехать в отель. В основном это люди среднего класса и выше», — говорит Петр Чабера, менеджер по маркетингу компании, которая управляет более чем 2200 номерами (6000 мест) в 23 отелях Праги, а также гостиницами в Брно и Гаррахове. Основатель и владелец компании Czech Inn Hotels — Ярослав Свобода.

Четырехзвездочный отель для инфицированных covid-19 расположен на улице Легерова, 9. Клиент может забронировать номер через сайт или по телефону. Контакты с персоналом в отеле исключены: у входа установлен монитор, с помощью которого можно зарегистрироваться и получить ключ от номера будет.

Бесконтактно (по телефону или с помощью мобильного приложения) осуществляются и другие гостиничные услуги, например доставка еды в номер, доставка посылок и тому подобное. Также можно связаться с врачом по телефону: в случае обострения болезни гость будет доставлен в больницу. В отеле работает прачечная, где можно оставить белье, а затем забрать его чистым. 

Цены на стандартные номера начинаются от 1000 крон за ночь, с завтраком — от 1200 крон за ночь. Номер бизнес-класса можно снять за 1500 крон. За дополнительную плату предоставляется питание и услуги прачечной.

В соответствии с особыми правилами проживания в отеле гостям не разрешается покидать номер во время пребывания. После окончания карантина помещение полностью дезинфицируется.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия гостиницы
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