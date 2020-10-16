Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации

Чешское Управление по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) проводит следственные действия в штаб-квартире Футбольной ассоциации Чешской Республики в Праге (FAČR). Обвинения в коррупции предъявлены 20 лицам.

«Криминалисты NCOZ проводят следственные действия, связанные с футбольной средой, в нескольких населенных пунктах Чешской Республики», — сказал пресс-секретарь ведомства Ярослав Ибегей, отказавшись предоставить дополнительную информацию.

По данным издания Právo, в рамках уголовного дела по факту коррупции при организации спортивных матчей обвинения предъявлены 20 лицам, 19 из которых были задержаны. По информации СМИ, среди задержанных — заместитель председателя FAČR Роман Бербр. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группы.

«Уголовное дело возбуждено связи с деятельностью организованной преступной группы, занимающейся коррупцией и влияющей на результаты футбольных матчей», — подтвердила генеральный прокурор Чехии Ленка Брадачова.

Источник: novinky.cz