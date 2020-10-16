Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.27
USD
23.25
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации

Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации

Марина Коханкова 345 0
Чешское Управление по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) проводит следственные действия в штаб-квартире Футбольной ассоциации Чешской Республики в Праге (FAČR). Обвинения в коррупции предъявлены 20 лицам.
Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации

«Криминалисты NCOZ проводят следственные действия, связанные с футбольной средой, в нескольких населенных пунктах Чешской Республики», — сказал пресс-секретарь ведомства Ярослав Ибегей, отказавшись предоставить дополнительную информацию.

По данным издания Právo, в рамках уголовного дела по факту коррупции при организации спортивных матчей обвинения предъявлены 20 лицам, 19 из которых были задержаны. По информации СМИ, среди задержанных — заместитель председателя FAČR Роман Бербр. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группы.

«Уголовное дело возбуждено связи с деятельностью организованной преступной группы, занимающейся коррупцией и влияющей на результаты футбольных матчей», — подтвердила генеральный прокурор Чехии Ленка Брадачова.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
футбол спорт коррупция полиция преступность Чехия
Читайте
по теме 
Лучший нападающий Чехии прошлого года перешел в московское «Динамо»
25.01.2020 19:29 Спорт
Лучший нападающий Чехии прошлого года перешел в московское «Динамо»
2244 0
«Славия» на выезде сыграла вничью с «Барселоной» в Лиге чемпионов
05.11.2019 22:51 Спорт
«Славия» на выезде сыграла вничью с «Барселоной» в Лиге чемпионов
1350 0
Прагу ждет «кризисная» пятница
09.10.2019 13:15 О Праге
Прагу ждет «кризисная» пятница
8202 0
Каким спортом занимаются чехи и зачем они это делают
21.08.2019 12:17 Здоровье
Каким спортом занимаются чехи и зачем они это делают
2258 0
Последние новости:
16
октября
Мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты, чтобы получить данные банковских карт
16.10.2020 14:20 Общество
Мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты, чтобы получить данные банковских карт
400 0
Минздрав: количество инфицированных будет увеличиваться еще 10-14 дней
16.10.2020 11:01 Общество
Минздрав: количество инфицированных будет увеличиваться еще 10-14 дней
1190 0
В Праге открыли первый отель для инфицированных covid-19
16.10.2020 09:25 Общество
В Праге открыли первый отель для инфицированных covid-19
2445 0
15
октября
Mercedes Карела Готта купил его поклонник
15.10.2020 15:52 Общество
Mercedes Карела Готта купил его поклонник
1766 0
Мобильные операторы разослали сообщения с просьбой установить приложение eRouška
15.10.2020 11:49 Общество
Мобильные операторы разослали сообщения с просьбой установить приложение eRouška
4518 0
Правительство планирует увеличить количество мест для больных covid-19 вне больниц
15.10.2020 10:38 Общество
Правительство планирует увеличить количество мест для больных covid-19 вне больниц
1422 0
Чешские ученые призвали соблюдать ограничительные меры, введенные правительством
15.10.2020 09:13 Общество
Чешские ученые призвали соблюдать ограничительные меры, введенные правительством
5739 0
14
октября
Памятники в Чехии в этом году посетили 3,6 млн человек
14.10.2020 16:59 Культура
Памятники в Чехии в этом году посетили 3,6 млн человек
1214 0
Правительство одобрило выплату компенсаций компаниям в сфере транспорта, культуры и спорта
14.10.2020 12:37 Экономика
Правительство одобрило выплату компенсаций компаниям в сфере транспорта, культуры и спорта
2083 0
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии
14.10.2020 11:09 Общество
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии
1951 0


Мобильная версия