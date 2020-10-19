Министр труда Чехии Яна Малачова назвала премьер-министра дебилом после эфира на чешском телевидении

Министр труда и социальных дел Яна Малачова после выступления на чешском телевидении назвала премьер-министра Чехии Андрея Бабиша дебилом, комментируя ситуацию с коронавирусом в стране. В тот момент ей показалось, что камера выключена, однако видеозапись продолжалась.

«Это беспорядок, который устроил Бабиш, и теперь мы все должны это проглотить. Он, прошу прощения, дебил», — сказала Малачова.

Между Малачовой и Бабишем уже давно напряженные отношения. Премьер-министр подверг критике министра труда, например, в интервью изданию Právo в мае. Тогда он заявил, что Малачова вела себя «неколлегиально» во время первой волны коронавирусного кризиса. Кроме того, Бабиш и Малачова так и не пришли к соглашению по поводу выплат пособий по уходу за детьми на время закрытия школ или о замораживании зарплат политиков.

«Это просто проявление эмоций. Если на тебе большая ответственность, без них (эмоций) просто не обойтись, я не робот», — написала в SMS Малачова, отвечая на вопрос издания Novinky.cz. Она не уточнила, собирается ли извиняться перед премьер-министром. Ни премьер-министр Бабиш, ни вице-премьер Ян Гамачек пока не прокомментировали слова Малачовой.

Источник: novinky.cz