Чешская почта заключила договор с Aliexpress: посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней

Чешская почта заключила договор с китайским интернет-магазином Aliexpress. Цель соглашения — включение Чехии в список стран, в которых посылки будут доставлены в течение десяти дней с момента заказа. Кроме того, посылки не будут облагаться дополнительным налогом.

Чешская почта доставит десятки тысяч посылок чешским покупателям в рамках дня скидок, который запланирован Aliexpress 11 ноября. Заказы будут отправлены через специальный таможенный пункт в Бельгии и будут доставлены клиентам быстрее, чем обычно.

При доставке через Чешскую почту клиенты будут уверены, что посылка не будет облагаться дополнительным налогом на добавленную стоимость или таможенными пошлинами, так как посылки будут доставляться из Бельгии в пределах ЕС. Для покупателей ничего не меняется, порядок оформления заказов через Aliexpress останется прежним.

AliExpress был запущен в 2010 году и, помимо Китая, этот интернет-магазин очень популярен в России, США, Бразилии, Испании и Франции. Чехи тоже любят делать покупки в Aliexpress.

Источник: seznamzpravy.cz