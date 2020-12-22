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Археологи обнаружили в чешском монастыре гвоздь из распятия Иисуса Христа

Археологи обнаружили в чешском монастыре гвоздь из распятия Иисуса Христа

Марина Коханкова 350 0
Археологи обнаружили в Милевском монастыре часть металлического гвоздя длиной шесть дюймов с креста, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос. Это одна из самых редких христианских реликвий.
Археологи обнаружили в чешском монастыре гвоздь из распятия Иисуса Христа

О находке сообщили представители церкви и ученые. Шкатулка, в которой был спрятан гвоздь, изготовлена из древесины дуба периода 260-416 гг. н. э. Крышка шкатулки изначально была сделана из цельной золотой пластины с кованной надписью IR. «В данном контексте буквы можно понимать как сокращение от латинского — Jesus Rex, то есть Иисус Царь», — рассказал археолог Йиржи Шинделарж.

Археологи уже несколько месяцев исследуют Милевский монастырь. Весной в здании нашли потайной ход.

Католический Милевский премонстратский монастырь — самый древний в южной Чехии. Монастырь был обителью монахов Ордена премонстрантов. Во время гуситских войн монастырь был разграблен.

Источник: novinky.cz

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Темы
церковь Чехия археология
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