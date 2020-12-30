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29 декабря в Чехии выявлено 16 329 новых случаев заражения коронавирусом

29 декабря в Чехии выявлено 16 329 новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 1113 0
В Чешской Республике число инфицированных covid-19 во вторник увеличилось на 16 329 человек. Индекс риска по системе PES вырос до 80 баллов, что соответствует наивысшей, пятой степени риска.
29 декабря в Чехии выявлено 16 329 новых случаев заражения коронавирусом

Число госпитализированных пациентов с covid превысило 5700 человек, что является максимальным показателем за последний месяц. В тяжелом состоянии находятся более 800 пациентов. Доля положительных тестов в общем объеме составила 48,5%. Репродуктивное число выросло до 1 (вчера этот показатель составлял 0,85).

В Праге индекс риска вырос с 61 пункта до 76 пунктов. 

По решению Минздрава с сегодняшнего дня больницы Чешской Республики могут вакцинировать шесть человек вместо пяти, используя одну ампулу вакцины против covid-19 от Pfizer и BioNTech. Pfizer ведет переговоры о подобном соглашении с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Согласно действующим документам ЕС, которые являются обязательными для специалистов здравоохранения, одна ампула предназначена для пяти доз вакцины.

Источник: novinky.cz

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коронавирус Чехия
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