Ученые из Брно работают над боксом для лягушек-космонавтов

В 2023 году на Международную космическую станцию ​​(МКС) отправится ракета, на борту которой разместятся боксы с научными экспериментами. Над некоторыми из них работают специалисты компании SAB Aerospace из Брно. В одном из боксов полетят лягушки-космонавты, которые помогут ученым сделать новые открытия в изучении иммунитета.

Фото: SAB Aerospace

В SAB Aerospace работают над первыми упрощенными прототипами оборудования, которое полетит в космос в рамках проекта Европейского космического агентства. Модели будут использоваться для тестирования — нужно понять, подходят ли они для биологических образцов. Ученые делают упор на простоту эксплуатации, чтобы космонавт, который никогда раньше не видел устройство, смог в течение десяти минут понять, как с ним работать.

«‎В конце января наши модели отправятся в научные лаборатории. Из-за того, что мы привыкли к созданию ракет или зондов, создание этого устройства это вызов для нас. Само устройство очень маленькое, некоторые его компоненты требуют работы под микроскопом. Например, один такой элемент размером с человеческий ноготь состоит из еще 11 мини-компонентов», — рассказал глава SAB Aerospace Петр Капун.

В одном из боксов в космос полетят лягушки, точнее их яйца, из которых на МКС вылупятся головастики. Эксперимент направлен на исследование иммунитета, в частности, на выработку антител.

«‎Яйца лягушек будут закрыты в специальных приспособлениях, так называемых картушах. Задача космонавтов — заморозить несколько из них в определенное время. Затем замороженные образцы будут возвращены ученым, которые смогут анализировать головастиков на разных стадиях развития и сравнивать антитела в их телах с головастиками, которые были выращены на Земле», — пояснила Магдалена Херова из Швейцарского центра Biotesc, которая помогает готовить биологические эксперименты на МКС.

Второй эксперимент тоже будет касаться иммунитета. Космонавты будут выращивать стволовые клетки костного мозга человека, которые постепенно превратятся в клетки иммунной системы. На Земле ученые изучат, чем их развитие отличается от клеток, выращенных на Земле.

«Иммунная система космонавтов ведет себя в космосе так же, как иммунная система очень старых людей, она ослаблена. Благодаря исследованиям превращения стволовых клеток в клетки иммунной системы мы узнаем, как мы можем улучшить иммунитет и тем самым улучшить жизнь людей на нашей планете», — сказал Херова.



Последний эксперимент, над которым работает компания из Брно, будет касаться эффективной переработки человеческой мочи и ее преобразование в раствор для выращивания растений. Успех эксперимента может иметь большое значение для дальних космических путешествий.

Ученые хотят создать закрытую систему, которая позволит выращивать растения или водоросли в качестве источника пищи и кислорода, используя продукты жизнедеятельности человека, то есть мочу и углекислый газ. У космонавта есть практически бесконечный запас этих ресурсов, это может коренным образом изменить возможности полета в космос.



Источник: novinky.cz