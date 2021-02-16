Новые правила въезда в Чехию: подробная инструкция к 16.02.2021

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились за комментарием к компании, которая профессионально занимается страховыми вопросами и юридической помощью иностранцам в Чехии.
По запросу редакции 420on компания RED PANDA подготовила пошаговую инструкцию по возврату в Чехию из стран СНГ — из зоны повышенного риска заражения (Tmavě červená země).
Чтобы вернуться в Чешскую Республику из темно-красной зоны иностранец должен:
1. Сделать ПЦР-тест в стране вылета;
2. Заполнить формуляр на сайте uzis.cz;
3. Провести пять дней после прибытия на карантине в Чешской Республике;
4. Повторить ПЦР-тест и отправить результат представителям санитарной станции.
Подробная инструкция:
Шаг 1. Необходимо сделать ПЦР-тест в стране вылета не позже чем за 72 часа до полета. Если тест сделан раньше, то во въезде в Чехию может быть отказано. Важное уточнение — результаты теста принимаются исключительно в распечатанном виде.
Шаг 2. Перед въездом в страну необходимо в обязательном порядке заполнить въездной формуляр онлайн на сайте plf.uzis.cz
В формуляре необходимо указать информацию о рейсе и посадочном месте, поэтому рекомендуем пройти регистрацию до заполнения формуляра.
ВАЖНО: Обратите внимание на корректное написание адреса вашей электронной почты. Сразу после заполнения на вашу почту придет письмо, в котором будет формуляр с QR-кодом. Если есть возможность, распечатайте QR-код или сохраните его в телефоне, чтобы быстро показать сотрудникам таможенной службы.
Шаг 3. В аэропорту Чехии на паспортном контроле или на выходе из самолета вас попросят показать распечатанный результат теста и въездной формуляр с QR-кодом.
Шаг 4. Все иностранцы из темно-красной зоны (на данный момент это практически все страны СНГ) обязаны самоизолироваться в отельном номере либо дома на следующие 5 суток.
Шаг 5. Ровно через пять дней необходимо сделать повторный ПЦР-тест (оплатить его придется самостоятельно). При этом карантинные ограничения (самоизоляция) действуют вплоть до получения негативного результата.
Шаг 6. Во въездном формуляре, который вы получили на почту после заполнения, вы найдете адрес электронной почты местной санитарной станции (hygienická stanice) в соответствии с вашей пропиской. PDF-файл с результатом теста и копию въездного формуляра необходимо отправить на указанный мейл.
Шаг 7. После этого вы должны передвигаться по Чешской Республике в респираторе в течение пяти дней от даты окончания самоизоляции (допускается использование медицинских масок).
За нарушение карантина предусмотрено, в том числе, уголовное наказание, поэтому мы решили уточнить все детали у руководства санитарной станции Праги. Мы спросили, как именно рассчитываются пять суток изоляции.
Рассмотрим на конкретном примере. Представим, что вы приехали в Чехию 7 числа. Значит, с 8 по 12 число у вас карантин. Уже 12 числа вы можете сдавать тест. В ту же секунду, когда придёт негативный результат, вы можете закончить режим самоизоляции.
В период карантина (самоизоляции) запрещено свободное передвижение. К исключениям относятся:
1. Необходимые передвижения по городу для обеспечения себя предметами первой необходимости (посещение продуктового магазина в респираторе в случае крайней необходимости);
2. Забота о детях и животных;
3. Использование крайне необходимых финансовых и почтовых услуг;
4. Заправка автомобиля;
5. Поездки в медицинские и социальные учреждения;
6. Поездки по срочным служебным делам (к сожалению, министерство дает крайне размытую формулировку данного пункта и не уточняет, касается это только сотрудников госсектора или сотрудников частного сектора, поэтому не рекомендуем ссылаться на этот пункт);
7. Обратный путь к месту жительства;
8. Присутствие на похоронах.
Если вы возвращаетесь в Чехию до 14.02.2021, то при въезде можете предоставить распечатанный результат не только ПЦР, но и антигенного теста. До 14 февраля можно въехать в Чехию вообще без теста и сделать его в течение первых суток пребывания в ЧР (например, в аэропорту сразу после прилета).
Детям до 5 лет нет необходимости предоставлять результаты теста.
Все исключения из правил, а также ежедневные обновления публикуются на сайте mzv.cz.