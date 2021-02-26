С понедельника в Чехии нельзя будет носить две медицинские маски

С 1 марта в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей в Чехии вводится обязательное ношение респираторов. Двух медицинских масок, надетых друг на друга, будет уже недостаточно. Кроме того, длительность карантина увеличится с 10 до 14 дней, сообщил министр здравоохранения Ян Блатны.

Ранее правительство Чехии приняло решение об обязательном ношении респираторов или двух хирургических масок одновременно в общественных местах. Постановление начало действовать с полуночи среды на четверг, 25 февраля. С 1 марта в магазинах, общественном транспорте, больницах, на остановках, в машинах скорой помощи или в любых учреждениях, предоставляющих услуги, обязательным будет ношение только респираторов или наномасок.

Это означает, что в местах скопления людей нельзя будет больше носить самодельные или другие текстильные маски. Блатны также заявил, что с 1 марта работодатели будут обязаны выдавать сотрудникам необходимые средства защиты дыхательных путей.

Кабинет министров сегодня обсудит с оппозицией ужесточение противоэпидемических мер в республике. В частности, правительство рассматривает вопрос о полном закрытии школ и детских садов, а также о введении ограничений на передвижение людей между регионами на ближайшие три недели. Продолжить работу смогут только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости. Эти дополнительные меры правительство уточнит 26 февраля, после переговоров в палате депутатов о продлении чрезвычайного положения. По словам Блатны, для принятия указанных мер необходимо продление ЧП до 27 марта.

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Источник: novinky.cz