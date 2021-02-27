Какие ограничения вступят в силу с 1 марта в Чехии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство ужесточило противоэпидемические меры, которые вступят в силу в понедельник, 1 марта. Будут закрыты все школы и детские сады, вводятся ограничения на передвижение людей, в частности будет запрещен выезд за пределы места постоянного жительства. Указанные меры будут действовать в течение трех недель — до 21 марта.

Фото: ČTK

Медицинские маски и респираторы

С 1 марта люди обязаны носить медицинские маски везде в населенных пунктах, кроме случаев, когда человек находится один на природе. Защита органов дыхания также будет обязательной на рабочем месте. Исключение составляют только люди, которые находятся в помещении одни. В местах большого скопления людей респиратор будет обязательным, например, в магазинах и общественном транспорте.

Школы и детские сады

С понедельника, 1 марта, будут закрыты школы, детские сады и детские группы (за исключением учреждений для детей, прикрепленных к медицинским учреждениям). Также прекратят работу ясли.

Магазины и заведения в сфере услуг

Исключения для магазинов и услуг будут сокращены примерно наполовину.

Продолжить работу смогут продовольственные магазины, аптеки, магазины товаров для дома, зоомагазины, оптика, а также небольшие газетные и табачные лавки. Будут работать службы такси, автомойки, билетные кассы. Также будут открыты магазины, где люди смогут забрать предварительно заказанные товары.

С 1 марта закроются магазины канцелярских товаров, детские текстильные и обувные магазины, магазины оружия и боеприпасов.

Для предприятий общепита режим не изменится, они по-прежнему смогут до 21:00 продавать еду и напитки через специальное окно.

Ограничения на передвижение в месте постоянного проживания

Покинуть место своего постоянного проживания можно в период с 5:00 до 21:00, например, для занятий спортом или прогулки. Собак ночью можно будет выгуливать только в радиусе 500 метров от дома. При прогулках не должны контактировать между собой люди, которые не являются членами одной семьи. Посещение родственников, которые живут в этом же населенном пункте, возможны только в случае необходимости (например, сопровождение к врачу или в госорганы). Для поездки на работу или к врачу в пределах места жительства (округа) никаких документов не требуется.

Ограничения на передвижение между районами республики

С 1 марта запрещено передвижение людей между отдельными областями республики за некоторыми исключениями. При выезде за пределы округа с ПМЖ с целью работы требуется справка от работодателя, которая может быть выдана на определенный срок. В подтверждении работодатель указывает место работы и место жительства работника. Альтернативой является трудовой договор и другие документы, подтверждающие необходимость пересечения границы районов.

При поездке за пределы округа, например, к врачу или в госорганы, достаточно заполнить заявление в свободной форме (čestné prohlášení), в котором гражданин указывает пункт назначения и время, в течение которого он будет там находиться. При этом желательно иметь с собой документ, подтверждающий необходимость поездки (например, запрос от врача на обследование).

Покупки за пределами района проживания невозможны.

Возможно пребывание в собственном коттедже или на даче, которые находятся за пределами района постоянного проживания, если гражданин приедет туда 1 марта, в день вступления в силу нового ограничения. Этот район будет считаться местом постоянного проживания гражданина на ближайшие три недели. Оставаться на даче или в загородном доме нужно будет в течение всего срока действия ограничительных мер, то есть до 21 марта. Если люди регулярно останавливаются в двух или более местах, они должны выбрать одно из них, где они хотят остаться на три недели. Это также относится, например, к партнерам, которые живут в разных местах и ​​иногда видятся.

Разведенные родители, у которых есть дети, находящиеся в попеременной опеке, освобождены от запрета на передвижение. Рекомендуется иметь при себе решение компетентного органа об уходе за ребенком, например, решение суда.

Посещение родителей в необходимых целях должно быть также подтверждено заявлением, где будет указана причина (посещение врача, покупка продуктов итд). Контакт между детьми, бабушками и дедушками не рекомендуется.

Пребывание на природе возможно только на территории муниципального образования. Таким образом, невозможно совершить поездку в пределах всего района.

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Источник: novinky.cz