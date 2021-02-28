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Отслеживать передвижение людей в Чехии будут 30 тысяч полицейских

Отслеживать передвижение людей в Чехии будут 30 тысяч полицейских

420on.cz 1389 0
С понедельника, 1 марта, контролировать соблюдение запрета на выезд за пределы места жительства будут 30 тысяч полицейских, а также около 5000 военнослужащих и 300 таможенников. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника полиции Чехии Мартин Вондрашек.
Фото: ČTK
Отслеживать передвижение людей в Чехии будут 30 тысяч полицейских

Как уже сообщал портал 420on.cz, с 1 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии запрещено передвижение людей между отдельными областями республики за некоторыми исключениями. При выезде за пределы округа с ПМЖ с целью работы требуется справка от работодателя, которая может быть выдана на определенный срок. В подтверждении работодатель указывает место работы и место жительства работника. Альтернативой является трудовой договор и другие документы, подтверждающие необходимость пересечения границы районов.

При поездке за пределы округа, например, к врачу или в госорганы, достаточно заполнить заявление в свободной форме (čestné prohlášení), в котором гражданин указывает пункт назначения и время, в течение которого он будет там находиться. При этом желательно иметь с собой документ, подтверждающий необходимость поездки (например, запрос от врача на обследование).

Проверки будут сосредоточены не только на соблюдении мер, касающихся передвижения людей по республике, но и на ношении средств защиты дыхательных путей и запрете на розничную торговлю и оказание услуг. Что касается выезда за пределы района проживания гражданина, будут применяться 11 исключений, перечень которых Вондрашек не уточнил. Однако во время проверки потребуется письменное подтверждение того, что гражданин выезжает именно по той причине, которая содержится в списке исключений (например, čestné prohlášení или справка от работодателя).

Если человек перемещается в пределах населенного пункта, где он зарегистрирован, письменное подтверждение не требуется. «На эти исключения можно ссылаться в устном заявлении», — сказал Вондрашек.

По словам Вондрашека, полиция выбрала 500 участков на важнейших транспортных магистралях. «Мы будем проводить там регулярные проверки», — сказал он. 

В первой половине недели полиция будет более лояльна к людям, поскольку некоторые граждане не смогли получить необходимые справки и документы в выходные. Более жестко отслеживать правонарушения полиция будет во второй половине недели. Максимальный штраф за нарушение запрета на выезд за пределы места проживания установлен в размере 10 000 крон.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус правительство Чехия полиция таможня
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