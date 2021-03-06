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В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус

В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус

420on 142 0
В аптеках Чехии появились экспресс-тесты на коронавирус. Представители аптек сообщают, что спрос на них растет с каждым днем.
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус

«За один мартовский день мы продали больше тестов, чем за весь январь, каждый день продажи почти вдвое превышают предыдущий, это действительно невероятно», — сказал журналистам официальный представитель Dr. Max Михал Петров.

В январе аптека продала 1952 тестов для самопроверки, в первый вторник марта — уже 2242. В четверг днем в онлайн-магазине аптеки были недоступны все тесты. «У нас есть запасы, доступность обновляется несколько раз в течение дня», — добавил Петров.

Тестирование на коронавирус проводится разными способами: мазок из носа, рта, анализ крови или так называемые  «леденцы». Стоимость тестов составляет от 150 до 200 крон, при покупке в больших объемах цены падают до 100 крон.

Аптеки предлагают тесты JoysBio, SafeCare и NewGene, Lepu Medical и V-Check. Pilulka.cz продает тесты, которые позволяют получить результат с помощью мазков из носа или рта, а также леденцы V-Check. В продажу они поступили во второй половине февраля. 

«Интерес к тестам огромный. Мы распродали их почти сразу после того, как сообщили, что они поступили в продажу. Несколько тысяч штук», — сказала журналистам представитель аптеки Катержина Шотлиова.

Леденец помещается в рот испытуемого на 90 секунд, затем его нужно поместить в тест-кассету, и результат появится через 15 минут. Один тест стоит 190 крон.

С четверга тесты также продаются в аптечной сети Ben. Экспресс-тесты на Covid-19, для которых нужно взять несколько капель крови,  стоят 250 крон за штуку. 

«Это первый домашний тест на рынке, который также может выявить, есть ли у вас антитела в организме и перенесли ли вы заболевание», — объяснила пресс-секретарь аптеки Бен Альжбета Поршова. Результаты появляются всего за пять минут.

 
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Источник: novinky.cz
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Темы
коронавирус пандемия Аптеки Чехия
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