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Жители Праги теперь могут купить респираторы прямо в метро

Жители Праги теперь могут купить респираторы прямо в метро

420on 123 0
Пражская транспортная компания (DPP) сегодня начала продавать пассажирам респираторы FFP2 из-за эпидемии коронавируса. Их можно получить в центрах дорожной информации по десять крон за штуку.
Жители Праги теперь могут купить респираторы прямо в метро

Большинство точек продаж находится в метро. Об этом ČTK сообщила Хана Поханова из отдела коммуникаций DPP . В общественном транспорте пассажиры должны соблюдать правила противоэпидемической защиты. Допускается использование респираторов или наномасок.

«Мы долгое время пытались сделать общественный транспорт Праги безопасным, поэтому в сотрудничестве с муниципалитетом мы решили удовлетворить потребности пассажиров и повысить доступность респираторов непосредственно в общественном транспорте. Респираторы предназначены для личного использования, поэтому одному человеку мы будем продавать ограниченное количество штук», — пояснил генеральный директор DPP Петр Витовски.

Люди могут купить респираторы в 30 местах в вестибюлях метро на всех трех линиях. Они также доступны в девяти центрах дорожной информации, например, в терминалах аэропорта или в магистрате. DPP продает их в здании центральной диспетчерской на улице На Боишти. Средства защиты соответствуют требуемой минимальной фильтрационной способности 94 процента.

Пражская транспортная компания за последний год пандемии приняла ряд мер. Компания установила 120 диспенсеров со средством для дезинфекции в вестибюлях станций метро. Ежедневно чистятся и дезинфицируются вагоны, в том числе ручки, кнопки и поручни. 

«Мы также увеличили концентрацию используемых моющих и дезинфицирующих средств», — добавил заместитель мэра Адам Шайнхер.

Количество пассажиров в общественном транспорте уменьшилось из-за эпидемии. По сравнению с периодом до коронавируса поток пассажиров сократился на 85%. Метро раньше перевозило около 1,2 миллиона человек в день, теперь оно загружено примерно на 30%. Общественный транспорт теперь ходит реже, чем до пандемии, а в связи с запретом правительства выходить на улицу после 21:00, ежедневное движение прекращается уже после 22:00.

 

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Источник: ČTK
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Темы
Прага Чехия метро пандемия коронавирус
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