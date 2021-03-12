Коронавирус в Чехии: все, что нужно знать о карантине

Кого помещают на карантин?
Вас поместят в карантин, если вы вступали в контакт с человеком, у которого подтвердилось заболевание. Карантин в этом случае является обязательным.
Вам не нужно проходить карантин после опасного контакта, если вы были вакцинированы против covid-19 (прошло 14 дней после прививки) и в течение 14 дней после контакта с инфицированным у вас нет никаких симптомов болезни. Вам также не нужно проходить карантин, если у вас нет никаких симптомов заболевания, вы уже перенесли covid-19 в течение последних 90 дней и прошли предписанную изоляцию.
Карантин назначает сотрудник соответствующей районной санитарно-гигиенической станции или специального справочно-розыскного центра, который ищет людей, вступивших в контакт с инфицированными.
Часто люди узнают о контакте с зараженным до того, как сотрудники центров или службы гигиены свяжутся с ними. Если кто-то из окружающих получил положительный результат теста, оставайтесь на карантине добровольно. Обратитесь к врачу, он выпишет вам направление на тест.
Как долго длится карантин?
Карантин длится 14 дней с момента последнего контакта с инфицированным человеком.
Если вы проживаете в одной семье с инфицированным человеком, необходимо пройти ПЦР-тест на 5–7 день, но не позднее, чем на 10 день с момента первого положительного результата теста инфицированного человека. Срок вашего карантина составляет 14 дней с момента взятия положительного образца (у вас).
Правила карантина для людей, инфицированных южноафриканской мутацией коронавируса
Если вы были в контакте с человеком, у которого была подтверждена южноафриканская мутация вируса, вы должны пройти еще один ПЦР-тест, чтобы завершить карантин. Вы можете сделать второй тест не ранее, чем через 14 дней после последнего контакта с инфицированным человеком. Эта мера призвана предотвратить распространение нового штамма коронавируса.
Что дальше?
Если у вас не проявляются симптомы covid-19 в течение всего периода карантина, а ваш тест ПЦР показал отрицательный результат, вы можете завершить карантин на 15-й день. Если вы получили положительный результат теста на covid-19, вы должны перейти на изоляцию.
Правила самоизоляции
1. Оставайтесь дома (т.е. не ходите на работу, в школу или в общественные места)
2. Следите за симптомами covid-19 – особенно за температурой, кашлем и дыханием.
3. Если возникают симптомы, обратитесь к терапевту. Он посоветует вам, как действовать.
4. Если у вас есть кашель, жар и затрудненное дыхание, используйте респираторы, чтобы защитить окружающих от инфекции.
5. Проводите дезинфекцию дома, особенно часто дезинфицируйте используемые поверхности и туалеты.
6. Если вам нужно выйти, например, в аптеку или магазин, попросите помощи у друзей, соседей или социальных работников. Подробности здесь.
Нарушение карантина может повлечь за собой штраф до 3 миллионов чешских крон!