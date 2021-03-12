Ян Блатны: меры против COVID-19 работают, но рассчитывать на открытие магазинов не стоит

Противоэпидемические меры в Чехии начинают работать, а количество людей, инфицированных коронавирусом снижается. Однако, по словам министра здравоохранения Яна Блатны, расслабляться не стоит. На пресс-конференции в пятницу министр рассказал, на что могут рассчитывать жители Чехии после 21 марта.

С понедельника, 22 марта, чехи могут заниматься спортом или гулять за пределами муниципалитета. По словам министра здравоохранения Яна Блатны, людям пока не стоит ожидать существенного ослабления ограничений. Возможные изменения в ограничениях правительство обсудит в конце следующей недели.

Предстоящая неделя будет последней из трех недель чрезвычайного положения. По словам Блатны, возможные послабления уже обсуждались эпидемиологической группой Министерства здравоохранения, в выходные министр хочет обсудить дальнейшие планы с экспертными группами, главным гигиенистом и представителями некоторых политических партий.

«В конце недели я подам предложение правительству», — сказал Блатный, добавив, что не думает, что после 21 марта должны произойти значительные изменения или «открытие чего-либо».

В настоящее время люди могут гулять или бегать только на территории муниципалитета. Блатны сказал, что, вероятно, правительство расширит зоны, в которых допускается проводить свободное время. На пресс-конференции Блатны также рассказал об актуальных проблемах вакцинации. По состоянию на четверг, 11 марта, в Чехии было введено 999 395 доз вакцины. Ожидается, что в этом месяце в Чешскую Республику доставят большую партию препаратов.

«В марте должно быть доставлено 1 133 694 дозы, больше всего от Pfizer, и как минимум 2,1 миллиона доз — в апреле. Во второй половине апреля мы ожидаем вакцины от Johnson & Johnson», — сказал Блатны.

Ежедневное количество новых случаев инфицирования медленно снижается. В четверг в Чехии выявили 11 083 новых случая заражения. Число R составляет 0,9. В четверг в больницах было 8675 человек. Из них 1940 человек находятся в тяжелом состоянии.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: seznamzpravy