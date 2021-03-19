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Еще две гориллы в зоопарке Праги заразились коронавирусом

Еще две гориллы в зоопарке Праги заразились коронавирусом

420on.cz 508 0
Самки горилл Бикира и Камба заболели коронавирусом, сообщил директор пражского зоопарка Мирослав Бобек. Скорее всего, животные подхватили инфекцию от персонала.
Фото: zoopraha.cz
Еще две гориллы в зоопарке Праги заразились коронавирусом

«Камба — самый старший член стаи горилл в нашем зоопарке. Ей уже почти 50 лет. Ее состояние из-за этого серьезного заболевания часто меняется. Ей то хорошо, то она демонстрирует своим поведением, что чувствует себя весьма неважно», — написал в Facebook Мирослав Бобек.

Коронавирус у животных выявили при исследовании их помета. Сотрудники зоопарка также заподозрили заражение коронавирусом у самки гориллы Кидживу, которая время от времени страдала от кашля. Однако тест не подтвердил инфекцию.

В конце февраля инфекция была обнаружена у 30-летнего самца гориллы Ричарда, а также у двух индийских львов. Тесты сотрудники зоопарка стали проводить после того, как стали замечать повышенную усталость у животных. Гориллы стали меньше есть, у львов был насморк и сухой кашель.

«Скорее всего, как это было в зоопарках Бронкса или Сан-Диего, инфекция распространилась на животных от людей — сотрудников зоопарка, у которых были положительные тесты на коронавирус. К сожалению, это произошло и у нас, несмотря на все меры предосторожности», — сказал Бобек.

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Источник: novinky.cz

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Темы
животные зоопарк Прага коронавирус Чехия
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