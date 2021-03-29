Коронавирус в Чехии: все о путешествиях за пределы республики во время пандемии

В связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации в стране Министерство иностранных дел Чешской Республики ввело ограничения для въезда и выезда граждан за территорию страны. Правила постоянно меняются и дополняются. Мы собрали всю важную информацию. Разберемся, какие ограничения для путешествий сейчас действуют в Чехии.

Минздрав рекомендует выезжать за границу только в необходимых случаях, к ним не относятся поездки с целью туризма. Условия въезда на территорию Чешской Республики и карантинные меры регулируются защитной мерой Министерства здравоохранения от 15 марта 2021 года и защитной мерой Министерства здравоохранения от 27 марта 2021 года.

Перед поездкой за границу или перед возвращением в Чешскую Республику через территорию третьей страны рекомендуется заранее уточнить действующие в настоящее время условия непосредственно у перевозчика (самолет, автобус, поезд). Не исключено, что отдельные перевозчики потребуют от пассажиров пройти предварительную электронную регистрацию, а также предоставить отрицательный тест на Covid-19.

Перед возможной поездкой Министерство иностранных дел Чешской Республики рекомендует оформить туристическую страховку, которая покрывает медицинские расходы, связанные с заражением COVID-19.

В соответствии с этим документом 28 марта начали действовать обновленные Правила въезда лиц на территорию Чешской Республики. Незначительные изменения связаны с тем, что с воскресенье, 28 марта, Германия исключила Чехию, Словакию и австрийскую федеральную землю Тироль из списка регионов, в которых распространены опасные мутации коронавируса. Это значит, что водители, осуществляющие международные перевозки, которые следуют транзитом из Чешской Республики в Федеративную Республику Германия, больше не должны будут предоставлять письменное подтверждение из аккредитованной лаборатории об отрицательном антигенном или ПЦР-тесте (не позднее 48 часов).

Серьезных изменений в правилах пересечения границ искать не стоит — туристы, мечтающие о путешествиях, все еще не могут прилететь в Чехию на каникулы. Также и гражданам Чехии не рекомендуется ездить в другие страны, а тестирование и изоляция — все еще обязательные условия для возвращения в ЧР.

Въезд в Чешскую Республику с туристическими целями запрещен. Иностранцы могут приехать в страну только (viz č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN):

– на учебу; для прохождения стажировок или сдачи экзаменов;

– на работу;

– ради ухода за детьми, родственниками или животными;

– для прохождения лечения в медицинских или социальных учреждениях или для сопровождения близких родственников в эти учреждения;

– с целью решения срочных официальных или чрезвычайных вопросов, а также с целью сопровождения и помощи близким родственникам в решении этих вопросов;

– на похороны.

Правила для поездок в страны с опасными мутациями коронавируса

До 11 мая 2021 года действует Защитная мера Министерства здравоохранения (Č.j.MZDR 7790/2021), которая призвана ограничить распространение более агрессивных мутаций коронавируса. Министерство здравоохранения запрещает гражданам Чешской Республики и другим лицам, проживающим в Чешской Республике, с 26 февраля по 11 апреля въезжать в страны, в которых эти мутации распространены.

К ним относятся Ботсвана, Бразилия, Эсватини (Свазиленд), Южная Африка, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания (включая Занзибар и Пемба), Замбия и Зимбабве. Разрешены только срочные поездки, которые нельзя отложить. В этом случае пассажиры обязаны уведомить Министерство иностранных дел Чешской Республики. Уведомление означает регистрацию в базе данных DROZD перед поездкой. Нарушение этой меры будет наказываться в соответствии с Законом об охране общественного здоровья.



Правила возвращения в Чешскую Республику из других стран

Условия возвращения в Чешскую Республику устанавливаются Защитной мерой Министерства здравоохранения Чешской Республики. Из-за неблагоприятного развития пандемии и опасений по поводу распространения новых мутаций коронавируса путешественники должны проходить тестирование на COVID-19 при возвращении в Чешскую Республику из большинства стран.

В защитных мерах Министерства здравоохранения Чешской Республики выделяются 4 категории стран (список обновлен и действует от 29 марта):

Страны с низким уровнем риска (зеленая зона) — Австралия, Исландия, Корея, Новая Зеландия, Сингапур,Таиланд, Ватикан.

Страны со средним уровнем риска (оранжевая зона) — Ирландия, Португалия (за исключением Мадейры), Балеарские острова.

Страны с высоким риском (красная зона) — Бельгия, Дания, Финляндия, Хорватия, Лихтенштейн, Литва, Латвия, Люксембург, Монако, Нидерланды (за исключением заморских территорий), Норвегия, Австрия, Румыния, Греция, Словакия, Германия, Испания (включая Канарские острова), Швейцария, Мадейра.

Страны с очень высоким риском заражения COVID-19 (темно-красная зона) — к ним относятся все остальные страны, которые не были перечислены в предыдущих группах. Таким образом, например, Белоруссия, Россия, Украина и Казахстан входят в список стран с высоким риском заражения.

С 19 марта 2021 года действуют следующие правила при возвращении из стран, в которых путешественник провел более 12 часов:

Возвращение из стран с низким риском заражения COVID-19 (зеленый цвет): пассажиры могут прилетать в Чехию из этих стран без ограничений.

Возвращение из стран со средним риском заражение COVID-19 (оранжевый): пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из этих стран, должны сообщить о своем прибытии в региональную гигиеническую станцию, соответствующую их месту жительства. Сделать это можно с помощью заполнения Формы прибытия, подтверждение о ее прохождении нужно будет показать на пограничном контроле. При этом пассажир должен пройти антигенное тестирование (проводится не позднее 24 часов до начала поездки) или ПЦР-тест (проводится не позже чем за 72 часа до начала поездки в Чехию), при себе пассажир должен иметь письменное подтверждение от аккредитованной лаборатории об отрицательном результате теста. Пассажир должен по запросу предъявить его при прохождении пограничного контроля в Чешской Республике.

В течение 14 дней с момента возвращения необходимо носить респираторы или аналогичные устройства, которые отвечают всем техническим требованиям, включая эффективность фильтрации не менее 94% (например, FFP2, KN95).

Возвращение из стран с высоким риском заражения COVID-19 (красный цвет): пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из этих стран, должны сообщить о своем прибытии в региональную гигиеническую станцию, соответствующую их месту жительства. Сделать это можно с помощью заполнения Формы прибытия, подтверждение о ее прохождении нужно будет показать на пограничном контроле. При этом пассажир должен пройти антигенное тестирование (проводится не позднее 24 часов до начала поездки) или ПЦР-тест (проводится не позже чем за 72 часа до начала поездки в Чехию), при себе пассажир должен иметь письменное подтверждение от аккредитованной лаборатории об отрицательном результате теста. Пассажир должен по запросу предъявить его при прохождении пограничного контроля в Чешской Республике. По прибытии в Чехию пассажир должен самоизолироваться, в течение 5 дней с момента прибытия в Чехию он обязан за свой счет пройти ПЦР-тест. До получения отрицательного результата пассажир должен обязательно находиться на карантине (ограничение свободного передвижения). В течение 14 дней с момента возвращения необходимо носить респираторы или аналогичные устройства, которые отвечают всем техническим требованиям, включая эффективность фильтрации не менее 94% (например, FFP2, KN95).

Возвращение из стран с очень высоким риском заражения COVID-19 (темно-красный цвет): пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из этих стран, должны сообщить о своем прибытии в региональную гигиеническую станцию, соответствующую их месту жительства. Сделать это можно с помощью заполнения Формы прибытия, подтверждение о ее прохождении нужно будет показать на пограничном контроле. При этом пассажир должен пройти ПЦР-тест не позднее чем за за 72 часа до отправления в Чехию, при себе пассажир должен иметь письменное подтверждение от аккредитованной лаборатории об отрицательном результате теста. Пассажир должен по запросу предъявить его при прохождении пограничного контроля в Чешской Республике.

Лица, возвращающиеся из стран с высоким риском заражения, не ранее чем через 5 дней после прибытия и не позднее чем через 14 дней, должны за свой счет сдать ПЦР-тест, если только орган здравоохранения не принял решение о других карантинных мерах (это возможно в исключительных случаях). До получения отрицательного результата пассажир должен обязательно находиться на карантине (ограничение свободного передвижения). Карантин/самоизоляция закончится сразу после получения отрицательного результата теста. Сам тест может быть сделан не ранее, чем через 5 дней после прибытия.

В течение 14 дней с момента возвращения необходимо носить респираторы или аналогичные устройства, которые отвечают всем техническим требованиям, включая эффективность фильтрации не менее 94% (например, FFP2, KN95).

*В случае, если пассажир не имеет реальной возможности сделать тест перед возвращением в Чешскую Республику в стране отправления (за пределами Европейского Союза), или если он перенес COVID-19 и прошел изоляцию в стране отправления , ему необходимо обратиться в посольство Чешской Республики в той стране, в которой он находится в настоящее время.

Для кого не действуют эти правила

1. Для международных транспортных рабочих (pracovníky mezinárodní dopravy), при условии, что причина въезда подтверждена соответствующим документом

2. Для граждан Европейского Союза, в том числе граждан Чешской Республики, и иностранцев с долгосрочным или постоянным видом на жительство в Европейском Союзе, которые совершают транзит (длительностью не больше 12 часов) через Чешскую Республику. Это правило действует для пассажиров воздушного транспорта.

Пассажиры, которые совершают транзит через ЧР и используют наземный транспорт, обязаны иметь письменное подтверждение из аккредитованной лаборатории об отрицательном результате антигенного (не старше 24 часов) или ПЦР-теста (не старше 72 часов).

3. Для дипломатов, включая частных должностных лиц, владельцев служебных паспортов, выданных Чешской Республикой, и владельцев дипломатических паспортов, путешествующих в Чешскую Республику или из нее с официальными целями, а также должностных лиц международных организаций, зарегистрированных в Министерстве иностранных дел при условии их пребывания на территории не более 72 часов

4. Для лиц младше 5 лет

5. Для профессиональных спортсменов и членов национальной сборной Чешской Республики или других стран, включая лиц, участие которых необходимо для проведения спортивных мероприятий, разрешенных Министерством здравоохранения. Для них не действует часть правил, но они все-таки обязаны за свой счет пройти тест ПЦР на наличие SARS-CoV-2 после въезда на территорию Чешской Республики из страны с высоким или очень высоким риском заражения.

6. Для приграничных рабочих, школьников и студентов (přeshraniční pracovníky, žáky a studenty), которые с целью работы или обучения регулярно и не реже одного раза в неделю на законных основаниях пересекают государственную границу Чешской Республики с ​​соседним государством (въезжают или выезжают). Также правила не действуют для поездок в или из соседнего государства для реализации права опеки над несовершеннолетним.

7. Для сотрудников полиции, осуществляющих сопровождение.

8. Для граждан Чешской Республики, граждан Европейского Союза и владельцев действующей долгосрочной визы, временного или постоянного вида на жительство, выданного в Чешской Республике, у которых есть медицинская справка на английском языке от врача, работающего в Чешской Республике или другом государстве-члене Европейского Союза. Справка должна содержать печать, идентификационные данные врача и номер телефона. Образец опубликован на сайте Минздрава;

Справка должна содержать информацию о том, что гражданин не имеет клинических признаков COVID-19 и уже перенес COVID-19, прошел изоляцию после получения положительного результата ПЦР-теста в соответствии с правилами Министерства здравоохранения ЧР или другого государства-члена Европейского Союза, с момента первого положительного результата ПЦР-теста прошло не менее 14 и не более 90 дней.

9. Для персонала критической инфраструктуры, деятельность которого служит интересам Чешской Республики. Для них не действуют только пункты I.3 (d) и I.4 (d) Защитной меры.

10. Для лиц, имеющих дипломатическую ноту. Дипломатическая нота, выдается Министерством иностранных дел Чешской Республики. Она подтверждает невозможность сделать необходимый тест в стране отправления или подтверждает, что гражданин прошел изоляцию из-за COVID-19 в стране отправления. Пассажир, которому была выдана дипломатическая нота, обязан пройти ПЦР-тест на наличие SARSCoV-2 сразу при въезде на территорию Чешской Республики. Также на него распространяются другие обязательства, которые действуют для граждан, возвращающихся из стран с очень высоким риском заражения.

11. Для сотрудников интегрированной спасательной системы, который участвуют в международном сотрудничестве.

Важная информация

Таблица с правилами въезда на территорию Чешской Республики

Электронная почта Министерства внутренних дел для вопросов, связанных с условиями въезда в Чешскую Республику: cestovani.covid19@mvcr.cz.

Информационная телефонная линия MVCR предоставляет информацию на чешском и английском языках и работает с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 и в пятницу с 8:00 до 12:00: +420 974 801 801

Образцы справок и документов, которые могут понадобиться вы можете найти здесь.

Формуляр для въезда в Чешскую Республику и инструкция к его заполнению.







