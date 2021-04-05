Коронавирус в Чехии: все о путешествиях за пределы республики во время пандемии от 05.04.2021

В связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации в стране Министерство иностранных дел Чешской Республики ввело ограничения для въезда и выезда граждан за территорию страны. Правила постоянно меняются и дополняются. Мы собрали всю важную информацию. Разберемся, какие ограничения для путешествий сейчас действуют в Чехии.

Минздрав рекомендует выезжать за границу только в необходимых случаях, к ним не относятся поездки с целью туризма. Условия въезда на территорию Чешской Республики и карантинные меры регулируются защитной мерой Министерства здравоохранения от 5 апреля 2021 года.

Перед поездкой за границу или перед возвращением в Чешскую Республику через территорию третьей страны рекомендуется заранее уточнить действующие в настоящее время условия непосредственно у перевозчика (самолет, автобус, поезд). Не исключено, что отдельные перевозчики потребуют от пассажиров пройти предварительную электронную регистрацию, а также предоставить отрицательный тест на Covid-19.

Перед возможной поездкой Министерство иностранных дел Чешской Республики рекомендует оформить туристическую страховку, которая покрывает медицинские расходы, связанные с заражением COVID-19.

В соответствии с этим документом 5 апреля начали действовать обновленные Правила въезда лиц на территорию Чешской Республики. Незначительные изменения связаны с тем, что с воскресенье, 28 марта, Германия исключила Чехию, Словакию и австрийскую федеральную землю Тироль из списка регионов, в которых распространены опасные мутации коронавируса. Это значит, что водители, осуществляющие международные перевозки, которые следуют транзитом из Чешской Республики в Федеративную Республику Германия, больше не должны будут предоставлять письменное подтверждение из аккредитованной лаборатории об отрицательном антигенном или ПЦР-тесте (не позднее 48 часов).

Затем Минздрав скорректировал постановление, согласно которому все въезжающие в Чехию граждане должны на границе предъявлять негативный тест на коронавирус. Пражский городской суд 31 марта признал это решение незаконным, поэтому министерство изменило постановление. Обязательство пройти тест перед въездом на территорию Чешской Республики будет распространяться только на тех, кто приезжает из стран с очень высоким риском заражения covid-19.

Серьезных изменений в правилах пересечения границ искать не стоит — туристы, мечтающие о путешествиях, все еще не могут прилететь в Чехию на каникулы. Также и гражданам Чехии не рекомендуется ездить в другие страны, а тестирование после приезда и изоляция — все еще обязательные условия для возвращения в ЧР.

Въезд в Чешскую Республику с туристическими целями запрещен. Иностранцы могут приехать в страну только (viz č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN):

– на учебу; для прохождения стажировок или сдачи экзаменов;

– на работу;

– ради ухода за детьми, родственниками или животными;

– для прохождения лечения в медицинских или социальных учреждениях или для сопровождения близких родственников в эти учреждения;

– с целью решения срочных официальных или чрезвычайных вопросов, а также с целью сопровождения и помощи близким родственникам в решении этих вопросов;

– на похороны.

Правила для поездок в страны с опасными мутациями коронавируса

До 11 апреля 2021 года действует Защитная мера Министерства здравоохранения (Č.j.MZDR 7790/2021), которая призвана ограничить распространение более агрессивных мутаций коронавируса. Министерство здравоохранения запрещает гражданам Чешской Республики и другим лицам, проживающим в Чешской Республике, с 26 февраля по 11 апреля въезжать в страны, в которых эти мутации распространены.

К ним относятся Ботсвана, Бразилия, Эсватини (Свазиленд), Южная Африка, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания (включая Занзибар и Пемба), Замбия и Зимбабве. Разрешены только срочные поездки, которые нельзя отложить. В этом случае пассажиры обязаны уведомить Министерство иностранных дел Чешской Республики. Уведомление означает регистрацию в базе данных DROZD перед поездкой. Нарушение этой меры будет наказываться в соответствии с Законом об охране общественного здоровья.



Правила возвращения в Чешскую Республику из других стран

Условия возвращения в Чешскую Республику устанавливаются Защитной мерой Министерства здравоохранения Чешской Республики. Из-за неблагоприятного развития пандемии и опасений по поводу распространения новых мутаций коронавируса путешественники должны проходить тестирование на COVID-19 при возвращении в Чешскую Республику из большинства стран.

В защитных мерах Министерства здравоохранения Чешской Республики выделяются 5 категорий стран (список обновлен и действует от 1 апреля):

Страны с низким уровнем риска (зеленая зона) — Австралия, Корея, Новая Зеландия, Сингапур,Таиланд, Ватикан.

Страны со средним уровнем риска (оранжевая зона) — Исландия, Португалия (за исключением Мадейры), Балеарские острова.

Страны с высоким риском (красная зона) — Дания, Финляндия, Хорватия, Ирландия, Лихтенштейн, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегия, Австрия, Румыния, Греция, Словакия, Германия, Испания (включая Канарские острова), Швейцария, Мадейра.

Страны с очень высоким риском заражения COVID-19 (темно-красная зона) — к ним относятся все остальные страны, которые не были перечислены в предыдущих группах. Таким образом, например, Белоруссия, Россия, Украина и Казахстан входят в список стран с высоким риском заражения.

Страны с экстремально высоким риском заражения COVID-19 (черная зона) — с 26 февраля 2021 года. Ботсвана, Бразилия, Эсватини (Свазиленд), Южная Африка, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания (включая Занзибар и Пемба), Замбия и Зимбабве.

С 5 апреля 2021 года действуют следующие правила при возвращении из стран, в которых путешественник провел более 12 часов:

Возвращение из стран с низким риском заражения COVID-19 (зеленый цвет): пассажиры могут прилетать в Чехию из этих стран без ограничений.

Возвращение из стран со средним риском заражение COVID-19 (оранжевый): пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из этих стран, должны сообщить о своем прибытии в региональную гигиеническую станцию, соответствующую их месту жительства. Сделать это можно с помощью заполнения Формы прибытия, подтверждение о ее прохождении нужно будет показать на пограничном контроле.

Пассажир, который вернулся в Чехию наземным транспортом (v případě přepravy do České republiky veřejnou dopravou), должен пройти антигенное тестирование (проводится не позднее 24 часов до начала поездки) или ПЦР-тест (проводится не позже чем за 72 часа до начала поездки в Чехию), при себе пассажир должен иметь письменное подтверждение от аккредитованной лаборатории об отрицательном результате теста. Пассажир должен по запросу предъявить его при прохождении пограничного контроля в Чешской Республике.

В случае возвращения в ЧР на самолете, тест перед въездом можно не делать.

В течение 14 дней с момента возвращения необходимо носить респираторы или аналогичные устройства, которые отвечают всем техническим требованиям, включая эффективность фильтрации не менее 94% (например, FFP2, KN95).

Возвращение из стран с высоким риском заражения COVID-19 (красный цвет): пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из этих стран, должны сообщить о своем прибытии в региональную гигиеническую станцию, соответствующую их месту жительства. Сделать это можно с помощью заполнения Формы прибытия, подтверждение о ее прохождении нужно будет показать на пограничном контроле.

В случае возвращения в ЧР на самолете, антигенный или ПЦР-тест перед въездом можно не делать.

Пассажир, который вернулся в Чехию наземным транспортом (v případě přepravy do České republiky veřejnou dopravou), должен пройти антигенное тестирование (проводится не позднее 24 часов до начала поездки) или ПЦР-тест (проводится не позже чем за 72 часа до начала поездки в Чехию), при себе пассажир должен иметь письменное подтверждение от аккредитованной лаборатории об отрицательном результате теста. Пассажир должен по запросу предъявить его при прохождении пограничного контроля в Чешской Республике.

По прибытии в Чехию пассажир должен самоизолироваться, в течение 5 дней с момента прибытия в Чехию он обязан за свой счет пройти ПЦР-тест. До получения отрицательного результата пассажир должен обязательно находиться на карантине (ограничение свободного передвижения).

В течение 14 дней с момента возвращения необходимо носить респираторы или аналогичные устройства, которые отвечают всем техническим требованиям, включая эффективность фильтрации не менее 94% (например, FFP2, KN95).

Возвращение из стран с очень высоким риском заражения COVID-19 (темно-красный цвет): пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из этих стран, должны сообщить о своем прибытии в региональную гигиеническую станцию, соответствующую их месту жительства. Сделать это можно с помощью заполнения Формы прибытия, подтверждение о ее прохождении нужно будет показать на пограничном контроле. При этом пассажир должен пройти ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до отправления в Чехию, при себе пассажир должен иметь письменное подтверждение от аккредитованной лаборатории об отрицательном результате теста. Пассажир должен по запросу предъявить его при прохождении пограничного контроля в Чешской Республике.

Лица, возвращающиеся из стран с высоким риском заражения, не ранее чем через 5 дней после прибытия и не позднее чем через 14 дней, должны за свой счет сдать ПЦР-тест, если только орган здравоохранения не принял решение о других карантинных мерах (это возможно в исключительных случаях). До получения отрицательного результата пассажир должен обязательно находиться на карантине (ограничение свободного передвижения). Карантин/самоизоляция закончится сразу после получения отрицательного результата теста. Сам тест может быть сделан не ранее, чем через 5 дней после прибытия.

В течение 14 дней с момента возвращения необходимо носить респираторы или аналогичные устройства, которые отвечают всем техническим требованиям, включая эффективность фильтрации не менее 94% (например, FFP2, KN95).

*В случае, если пассажир не имеет реальной возможности сделать тест перед возвращением в Чешскую Республику в стране отправления (за пределами Европейского Союза), или если он перенес COVID-19 и прошел изоляцию в стране отправления , ему необходимо обратиться в посольство Чешской Республики в той стране, в которой он находится в настоящее время.

Возвращение из стран со экстремально высоким риском заражение COVID-19 (черный): Всем гражданам Чешской Республики и иностранцам, проживающим в Чешской Республике, запрещен въезд в страны из черной зоны. Это не относится к гражданам этих стран и поездкам, которые не могут быть отложены. О них необходимо заранее сообщить в Министерство иностранных дел Чешской Республики. В случае нарушения запрета, на гражданина будет наложен штраф в соответствии с Законом об охране общественного здоровья (действует с 26 февраля).

Для кого не действуют эти правила

1. Для международных транспортных рабочих (pracovníky mezinárodní dopravy), при условии, что причина въезда подтверждена соответствующим документом

2. Для граждан Европейского Союза, в том числе граждан Чешской Республики, и иностранцев с долгосрочным или постоянным видом на жительство в Европейском Союзе, которые совершают транзит (длительностью не больше 12 часов) через Чешскую Республику. Это правило действует для пассажиров воздушного транспорта.

Пассажиры, которые совершают транзит через ЧР и используют наземный транспорт, обязаны иметь письменное подтверждение из аккредитованной лаборатории об отрицательном результате антигенного (не старше 24 часов) или ПЦР-теста (не старше 72 часов).

3. Для дипломатов, включая частных должностных лиц, владельцев служебных паспортов, выданных Чешской Республикой, и владельцев дипломатических паспортов, путешествующих в Чешскую Республику или из нее с официальными целями, а также должностных лиц международных организаций, зарегистрированных в Министерстве иностранных дел при условии их пребывания на территории не более 72 часов

4. Для лиц младше 5 лет

5. Для профессиональных спортсменов и членов национальной сборной Чешской Республики или других стран, включая лиц, участие которых необходимо для проведения спортивных мероприятий, разрешенных Министерством здравоохранения. Для них не действует часть правил, но они все-таки обязаны за свой счет пройти тест ПЦР на наличие SARS-CoV-2 после въезда на территорию Чешской Республики из страны с высоким или очень высоким риском заражения.

6. Для приграничных рабочих, школьников и студентов (přeshraniční pracovníky, žáky a studenty), которые с целью работы или обучения регулярно и не реже одного раза в неделю на законных основаниях пересекают государственную границу Чешской Республики с ​​соседним государством (въезжают или выезжают). Также правила не действуют для поездок в или из соседнего государства для реализации права опеки над несовершеннолетним.

7. Для сотрудников полиции, осуществляющих сопровождение.

8. Для граждан Чешской Республики, граждан Европейского Союза и владельцев действующей долгосрочной визы, временного или постоянного вида на жительство, выданного в Чешской Республике, у которых есть медицинская справка на английском языке от врача, работающего в Чешской Республике или другом государстве-члене Европейского Союза. Справка должна содержать печать, идентификационные данные врача и номер телефона. Образец опубликован на сайте Минздрава;

Справка должна содержать информацию о том, что гражданин не имеет клинических признаков COVID-19 и уже перенес COVID-19, прошел изоляцию после получения положительного результата ПЦР-теста в соответствии с правилами Министерства здравоохранения ЧР или другого государства-члена Европейского Союза, с момента первого положительного результата ПЦР-теста прошло не менее 14 и не более 90 дней.

9. Для персонала критической инфраструктуры, деятельность которого служит интересам Чешской Республики. Для них не действуют только пункты I.3 (d) и I.4 (d) Защитной меры.

10. Для лиц, имеющих дипломатическую ноту. Дипломатическая нота, выдается Министерством иностранных дел Чешской Республики. Она подтверждает невозможность сделать необходимый тест в стране отправления или подтверждает, что гражданин прошел изоляцию из-за COVID-19 в стране отправления. Пассажир, которому была выдана дипломатическая нота, обязан пройти ПЦР-тест на наличие SARSCoV-2 сразу при въезде на территорию Чешской Республики. Также на него распространяются другие обязательства, которые действуют для граждан, возвращающихся из стран с очень высоким риском заражения.

11. Для сотрудников интегрированной спасательной системы, который участвуют в международном сотрудничестве.

Важная информация

Таблица с правилами въезда на территорию Чешской Республики

Электронная почта Министерства внутренних дел для вопросов, связанных с условиями въезда в Чешскую Республику: cestovani.covid19@mvcr.cz.

Информационная телефонная линия MVCR предоставляет информацию на чешском и английском языках и работает с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 и в пятницу с 8:00 до 12:00: +420 974 801 801

Образцы справок и документов, которые могут понадобиться, вы можете найти здесь.

Формуляр для въезда в Чешскую Республику и инструкция к его заполнению.







