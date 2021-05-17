Кровавая драка в центре Праги: полиция обвинила иностранца в покушении на убийство

Обвинение в покушении на убийство и причинении серьезного вреда здоровью предъявлено 39-летнему участнику драки, которая произошла на выходных на Palackého náměstí в Праге. В результате инцидента были ранены три человека.

Фото: Policie ČR

В субботу, 15 мая, в центре чешской столицы произошла драка, в которой участвовали несколько человек. Все они — иностранцы. Три человека получили ножевые ранения, на место для оказания экстренной медицинской помощи приехали врачи. Один из нападавших после драки сел в трамвай и уехал, но полиции удалось его задержать. У преступника был нож. Полицейские требуют взять обвиняемого под стражу. Об этом в понедельник в Твиттере сообщила пражская полиция.

Прохожий снял происшествие на камеру смартфона. Видеозапись драки стала распространяться в Интернете через социальные сети и мессенджеры. Автор записи неизвестен.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники пражского отдела по расследованию убийств.

Источник: novinky.cz