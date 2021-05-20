В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады

Аноним снова угрожает нападением на школу, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей. О какой школе или детском саде идет речь опять неизвестно.

По данным NCOZ, детские сады и начальные школы в Чехии находятся в опасности. Полиция предупредила руководство образовательных учреждений о возможности нападения 20 или 21 мая. Полиция приняла меры предосторожности и пытается найти того, кто распространяет угрозы.

С подобной ситуацией криминалисты столкнулись две недели назад.

Анонимная угроза о планируемом нападении на детский сад поступила в полицию вечером 6 мая. Были приняты превентивные меры. Информация об угрозе была разослана во все детские сады, а также администрации областей и муниципалитетов. Многие родители узнали о планируемой атаке из социальных сетей и СМИ и не пустили своих детей в сад.

«NCOZ активно проверяет повторную анонимную угрозу планируемого нападения на этот раз на неуказанную школу. Мы приняли превентивные меры (открытые и тайные) в сотрудничестве с региональными управлениями полиции», — сказал Ибегей.

Сервер iDNES.cz цитирует директора одной из школ, которая сообщила родителям учеников, что входные двери школы будут закрыты.

«Дорогие родители, полиция Чешской Республики связалась со мной, чтобы сообщить о возможности нападения на начальные школы и детские сады сегодня, 20 мая, и завтра, 21 мая. Мы немедленно заперли ворота и обе входные двери», — написала директор. По ее словам, в эти дни дети не будут покидать помещения школы, выходить гулять на площадку или за пределы учреждения во время учебы.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: ceskenoviny.cz