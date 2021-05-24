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Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц

Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц

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С 1 июня жители Чехии смогут бесплатно делать два ПЦР и четыре антигенных теста в месяц. Об этом 24 мая заявил министр здравоохранения Петр Аренбергер после заседания правительства.
Фото: Pixabay
Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц

Отрицательный результат ПЦР-теста будет действителен в течение семи дней,  антигенный тест — три дня. Сейчас жители республики могут пройти тест на антиген один раз в три дня бесплатно, однако ПЦР-тест страховые компании оплачивают только по медицинским показаниям. ПЦР-тест стоит около 1500 крон и его нужно делать самостоятельно, например, при выезде за границу или возвращении в Чехию.

По словам министра Аренбергера, принятое правительством решение существенно упростит путешествия в другие страны в период летних каникул. Сейчас при возвращении из всех стран Европы люди обязаны делать ПЦР-тесты. Это обязательство не распространяется только на тех, кто возвращается из «оранжевых» или «красных» стран и переболел коронавирусом или сделал прививку.

Результаты тестов (ПЦР или антигенных) обязаны предъявлять посетители салонов красоты, летних террас ресторанов и участники массовых мероприятий. Если тест на антиген положительный, требуется сделать ПЦР-тест для подтверждения инфекции.

На заседании правительства было также объявлено об очередной волне снятия ограничений, которая запланирована на 31 мая. Ожидается, что откроются бассейны на открытом воздухе —  они могут быть заполнены на 50% от общей вместимости. Все внутренние помещения, кроме раздевалок, будут закрыты, сообщил Аренбергер.

С 31 мая можно будет проводить экскурсии в группах до 10 человек (без теста) или до 30 человек (с предъявлением отрицательного теста на коронавирус или подтверждения о вакцинации).

Следующий этап снятия ограничений запланирован на середину июня, когда смогут открыться крытые бассейны, внутренние помещения ресторанов, а также солярии. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус путешествие Туризм правительство
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