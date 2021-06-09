Чехия занимает 1 место в Европе по количеству зависимых от метамфетамина

Несмотря на жесткие ограничения на передвижение, карантин в странах Евросоюза не привел к сокращению доступности наркотиков, наоборот, способствовал ускорению оцифровки рынка. Об этом заявил сегодня в своем новом отчете Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA). Наркодилеры и покупатели начали пользоваться зашифрованными сообщениями, социальными сетями, почтовыми службами и службами доставки. По данным ЕС, Чехия возглавляет европейский рейтинг по количеству зависимых от метамфетамина.

Распространение коронавируса и связанные с ним ограничения повлияли на интерес потребителей к наркотикам, которые часто продают в танцевальных клубах или на вечеринках. Из-за карантина ночные клубы и бары были закрыты в большинстве европейских стран, что привело к снижению интереса к таким наркотикам, как кокаин или экстази. Однако анализ сточных вод в некоторых европейских городах показал, что с прекращением ограничений после первой волны COVID-19 прошлым летом уровень употребления большинства наркотиков вернулся на прежний уровень.

По данным EMCDDA, Чехия лидирует по числу зависимых от метамфетамина. В Чешской Республике количество людей в группе риска на душу населения самое большое в Европе, до 70 процентов из них вводят наркотики наиболее опасным способом, т. е. внутривенно, и большинство потребителей метамфетамина проходят курс лечения от наркозависимости. До недавнего времени этот наркотик был распространен лишь в Чехии и Словакии, но сейчас количество зависимых от «первитина» увеличилось в Германии и Турции.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что только в 2020 году в Европе появилось 46 новых формул.

По оценкам EMCDDA, около трети населения ЕС пробовали наркотики, то есть 83 миллиона человек, из которых около 50 миллионов составили мужчины и 33 миллиона – женщины. Большинство употребляет марихуану, которую хотя бы раз в жизни пробовало более 78 миллионов человек. Около 14 миллионов пробовало кокаин, более 10 млн. – экстази и менее 9 млн. – амфетамин.

Об изменении рынка свидетельствует количество наркотиков, изъятых во время полицейских операций. Например, в период с 2009 по 2019 год суммарный объем изъятых средств сильно увеличился: у метамфетамина на 931%, у экстази на 456%. Эксперты считают, что Европа начала играть ключевую роль в производстве наркотиков, которые затем перетекают к клиентам.

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Источник: ceskenoviny.cz