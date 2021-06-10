С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии

Иностранцы без ПМЖ и, следовательно, без государственной медицинской страховки, не могут сейчас регистрироваться на прививки. Многие из них пожаловались в Министерство здравоохранения, мэр Праги также призвал оперативно решить этот вопрос. С 11 июня иностранцы наконец-то смогут записываться на прививки от коронавируса.
«Для регистрации нужно будет указать номер телефона и электронную почту, чтобы пройти идентификацию. Мы сейчас заключаем контракты с центрами вакцинации, в каждом регионе будет как минимум один такой центр, где будут делать прививки иностранцам», — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. В Праге будет шесть центров вакцинации, где граждане иностранных государств смогут сделать прививки.
«Я рад, что проблема наконец-то решилась. Если мы хотим отказаться от респираторов, мы должны обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, а значит и иностранцев», — считает мэр Праги Зденек Гржиб.
Иностранцам, у которых нет государственной медстраховки, будет доступна только одна вакцина: Pfizer / BioNTech. Стоимость прививки не превысит 850 крон.
-
Telegram – короткий дайджест новостей за день
-
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
-
Instagram – фото и видео новости каждый день
YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" и "Чешский" уже на нашем канале
Источник: ceskatelevize.cz