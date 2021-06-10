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Режим работы метро в Праге изменится в выходные

Режим работы метро в Праге изменится в выходные

420on.cz 595
В выходные, 12 и 13 июня, будет временно прекращено движение поездов на «красной» линии пражского метрополитена на участке Ládví – Letňany. Об этом сообщает Транспортное предприятие Праги (DPP).
Режим работы метро в Праге изменится в выходные

Поезда на данном участке не будут ходить в обоих направлениях. Станции метро будут закрыты в связи с планируемой заменой систем безопасности. Для пассажиров будет организован специальный автобусный маршрут XC, который будет останавливаться у станций метро Ládví, Střížkov, Prosek и Letňany. 14 июня пражский метрополитен вернется к обычному расписанию работы.

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Источник: dpp.cz

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Темы
транспорт Прага метро Чехия
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