В Чехии 20 тысяч человек заразились коронавирусом после первой прививки

Хотя первой дозы вакцины против коронавируса достаточно, чтобы избежать регулярного тестирования, заражение covid-19 после первой прививки не является редкостью. Институт медицинской информации и статистики Чехии (IHIS) зарегистрировал более 20 000 таких случаев. Хорошей новостью является то, что у большинства людей болезнь протекает бессимптомно.

Медсестре Веронике сделали прививку в середине января, однако через восемь дней после введения первой дозы вакцины Pfizer появилась лихорадка, потеря обоняния, вкуса и головная боль. Через день медсестра получила положительный результат теста ПЦР.

«Я перенесла классическое заболевание со всеми симптомами, присущими covid — головной болью, болью в суставах, лихорадкой, диареей, потерей обоняния и вкуса. У меня были эти проблемы в течение двух недель», — рассказала она. Через две недели медсестра вернулась к работе, но на следующий день все симптомы вернулись. Еще четырнадцать дней она была нетрудоспособна. После введения второй дозы вакцины побочных эффектов она не ощутила.

Специалисты считают, что медсестра заразилась или в первые дни после вакцинации или вирус уже был в организме в момент прививки. Согласно клиническим исследованиям, уровень защиты от болезни после первой дозы вакцины составляет 52%, после второй — 95%. В Чехии IHIS зафиксировал 20573 случая, когда люди заразились коронавирусом в промежутке между первой и второй прививкой. Большинство из них не испытывали никаких симптомов заболевания, около 4000 человек жаловались на высокую температуру, головную боль, потерю обоняния или вкуса. Более 2500 инфицированных попали в больницу с легким течением болезни, 1490 находились в реанимации или скончались от вируса.

«У 1 138 226 привитых людей в 3 619 случаях была диагностирована инфекция, что составляет всего 0,32%. Через четырнадцать дней после второй дозы болезнь была обнаружена только у 0,17% вакцинированных обеими дозами препарата, тяжелое течение болезни было обнаружено только у 0,01% привитых», — сообщает ÚZIS. На основании этого ученые делают вывод о том, что в большинстве случаев заражение произошло непосредственно перед вакцинацией или вскоре после нее, когда у пациента еще не выработались антитела. «Можно однозначно сделать вывод, что вакцинация значительно снижает риск последующего заражения и особенно тяжелого течения болезни», — добавили в институте.

Источник: idnes.cz