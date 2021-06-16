Статую маршала Конева можно будет увидеть 19 июня в Музее памяти XX века

​19 июня Музей памяти XX века в Праге проводит День открытых дверей. После реконструкции в здании разместится постоянная экспозиция, частью которой станет памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу для посетителей будут подготовлены экскурсии по дворцу, обсуждение формы будущей выставки и презентация памятной книги.

Здание музея расположено на улице Kanovnická, 3 в пражском районе Градчаны. Музей, включая прилегающий сад, будет открыт в субботу с 10:00 до 17:00. Для посетителей будут организованы индивидуальные экскурсии в 10:00, 11:00, 12:00: и 13:00. С 14.00 желающие могут принять участие в дискуссии о предстоящей исторической выставке, которую проведут историк Петр Главачек, архитектор Томаш Градечны и историки из Музея памяти XX века Ян Калоус и Петр Блажек. В 16.00 начнется презентация книги Post skriptum художника Йиржи Созанского. В течение дня во дворце будет представлена ​​выставка «Год чудес», на которой будут показаны основные события, приведшие к распаду советского блока тридцать один год назад, а также новая выставка Иржи Созанского Franz Kafka Proces.

«Мы приветствуем возможность выставить в музее памятник маршалу Коневу и показать различные взгляды на его личность. Однако важно уделить внимание другим темам и историческим личностям, связанным с Чехословакией. Мы рады, что можем представить публике наши идеи о будущей выставке», — сказал Петр Блажек, член совета директоров музея и соавтор экспозиции.

Здание было построено в 16 веке, в его реконструкции принимал участие известный архитектор Карло Лураго. Это одноэтажное здание с четырьмя крыльями, внутренним двором и прилегающим садом. Оно пустует с 2008 года, мэрия Праги не могла найти ему применения. Летом 2020 года было решено разместить здесь Музей памяти XX века. В музее будет работать постоянная экспозиция, напоминающая о двух великих тоталитарных режимах прошлого века.

Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В 2019 году неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. В итоге в апреле 2020 года администрация Праги 6 решила убрать памятник с площади Интербригады. Россия остро отреагировала на это решение. Глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал этот поступок возмутительным и циничным, а российские власти возбудили уголовное дело в отношении Ондржея Коларжа и других пражских политиков. В итоге было решено перевезти статую в Музей памяти ХХ века.

Источник: praha.eu

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