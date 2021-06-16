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Как должно выглядеть «čestné prohlášení»?

Как должно выглядеть «čestné prohlášení»?

420on 1310
Чтобы сегодня посетить парикмахерскую, ресторан или фитнес-центр, достаточно подтверждения тестирования на covid-19, либо «честного заявления» об отрицательном результате антигенного теста, который вы сделали дома самостоятельно. Юрист Ондржей Преусс объяснил, как правильно составить «čestné prohlášení».
Как должно выглядеть «čestné prohlášení»?

Сегодня нет единого образца этого «документа». В случае AG-теста «čestné prohlášení» должно включать ваше имя, дату и результат самого теста. Не будет лишним указывать и тип теста на антиген, который вы использовали, ваше место жительства и дату рождения. Хотя эта информация не является обязательной, она облегчит вашу идентификацию и подтвердит правдивость вашего заявления. Пример заявления можно скачать здесь.

Нет и ограничений на тип бумаги для заявления. «Если у вас есть время и желание, вы можете спокойно написать «čestné prohlášení» на глиняной табличке», – шутит Прейсс.

При проверке вашего заявления гигиеническими службами или полицией достаточно предоставить сам документ. На практике не ожидается, что кто-то попросит тест во время проверки. Юрист отмечает, что фотография с результатом самотеста также не нужна, потому что нельзя доказать, что он сделан именно вами.

Если вы не подадите «čestné prohlášení», намеренно сфальсифицируете его или представите заявление без проведения теста, вы рискуете получить штраф в размере до 10 000 крон или нарваться на административное дело в момент проверки.

Источник: iRozhlas.cz

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