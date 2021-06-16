Какие альтернативы эвтаназии легальны в Чехии?

Чехия не признает эвтаназию и ассистированный суицид. Тем не менее есть способ избавить умирающих от боли. В таком случае смерть предсказуема, но она нежелательна. Ситуацию комментирует специалист по медицинской этике и священник Марек Вача. По его словам, при хорошем уходе прошений об эвтаназии поступать не должно. Может ли серьезное заболевание быть причиной для оказания помощи в самоубийстве, как в случае с Мартином Пржецехтелем, который страдает БАС?

Тридцатисемилетний Мартин Пржечехтел, спортсмен и отец двоих детей, решился на ассистированный суицид в Швейцарии из-за быстро прогрессирующего БАС (бокового амиотрофического склероза). Вы понимаете его решение?

Ситуация каждого пациента уникальна. БАС – очень тяжелое заболевание. Я понимаю это, но лично не согласен, потому что у нас есть альтернативы. Я не думаю, что, если мы беспомощны и у нас нет вариантов лечения, мы должны привести человека в комнату, где его расстреляют. Конечно, немного утрирую. Но это не выход.

Швейцарская компания Dignitas предлагает следующее: два врача готовят пациенту «лечебный коктейль», который он может либо выпить сам, либо нажать на кнопку, и устройство доставит его пациенту в рот. Мне кажется, самоубийство – худшее, что может выбрать человек. К счастью, в нашей стране этот вариант запрещен. У нас есть хоспис, паллиативная помощь и технология, называемая терминальной анальгезией.

БАС – это болезнь, от которой в Чешской Республике страдают от 200 до 300 человек в год. Он может поражать молодых, людей среднего возраста или даже пожилых людей, но чаще всего проявляется на шестом-седьмом десятке. Пациент не может двигаться в терминальной фазе, а также перестает дышать. Его возможности существенно ограничены.

Вы также упомянули терминальную анальгезию. Не могли бы вы уточнить, о чем идет речь?

Да, одна из возможностей – терминальная анальгетическая седация, когда мы непрерывно вводим лекарство пациенту с помощью дозатора. Объем лекарства постепенно увеличиваем, чтобы пациент не чувствовал боли, а доза была как можно меньше.

Пациент попадает в состояние, при котором он ничего не чувствует. Смерть в этой ситуации предвидится, но она нежелательна. Это важно с философской точки зрения. Никто не хочет убивать этого человека. Следовательно, терминальная анальгетическая седация считается этически корректной.

И в Чехии этот метод используют?

Да, он используется довольно часто. Решение принимает многопрофильная команда, в которой помимо врача есть также психолог, социальный работник и, возможно, священнослужитель.

Я не знаю ни одной этической или религиозной системы в мире, которая утверждала бы, что поддерживать жизнь каждого человека в любом состоянии как можно дольше – хорошо. Никто так не думает. Если смерть неизбежна, конечно, задача врачей – сделать так, чтобы пациент чувствовал как можно меньше боли. И совсем другое дело, когда сам пациент должен покончить жизнь самоубийством. При суициде, независимо от того, ассистировали при этом врачи или нет, цель состоит в том, чтобы убить человека.

Один из аргументов основателя швейцарской компании Dignitas Людвига Минелли – уменьшение количества «обычных» самоубийств. Он напомнил, что, если кто-то хочет спрыгнуть с моста или застрелиться, он может потерпеть неудачу и только усложнить свою жизнь. Вот почему Минелли основал Dignitas и предлагает пациентам ассистированный суицид.

Такая процедура в Швейцарии уже обошлась семье Мартина Пржечехтела более чем в 300 000 крон. Таким образом, финансовая сторона также должна быть рассмотрена, прежде чем кто-то решит что-то подобное, верно?

Да. Швейцария открыта для граждан всего мира. Используется термин суицидальный туризм.

Существуют ли какие-либо другие методы, аналогичные упомянутой терминальной анальгезии, которые являются законными в Чешской Республике?

Терминальная анальгетическая седация – один из вариантов паллиативной медицины, которая активно прогрессирует. Лечение физической боли значительно расширилось. У нас нет проблем с пациентом, страдающим от сильной и продолжительной физической боли, что было главным аргументом в дебатах об эвтаназии и ассистированном суициде в 1970-х годах. Сегодня не бывает так, что пациент корчится от боли, а врачи пожимают плечами. Но мы стараемся лечить все трудности пациента. Это означает не только физическую боль, но и эмоциональное, социальное и духовное состояние.

Источник: iRozhlas.cz

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