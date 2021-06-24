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В магазине в Оломоуце запретили вход привитым против covid

В магазине в Оломоуце запретили вход привитым против covid

420on.cz 607
Предприниматель Зузана Михалкова разместила две таблички у входа в магазин детских товаров в Оломоуце, которые запрещают вход людям, привитым mRNA вакцинами. Владелец магазина объясняет эту меру заботой о здоровье клиентов и своем собственном. Михалкова пояснила, что что вакцинация увеличивает риск передачи коронавируса от людей, у которых нет симптомов COVID-19 из-за прививки.
В магазине в Оломоуце запретили вход привитым против covid

Владелица магазина считает, что безопасность вакцинации mRNA еще не доказана научно. Поэтому она обеспокоена возможной передачей частиц вакцины непривитым клиентам, например, беременным женщинам. Из-за возможной дискриминации клиентов Чешская торговая инспекция (ČOI) уже начала расследовать этот инцидент.

Две таблички с надписью «Вакцинированным препаратами mRNA вход запрещен» и изображение со знаками STOP и перечеркнутым шприцом размещены у входа в магазин. В тексте указано, что запрет был введен «для защиты здоровья беременных женщин и нерожденных детей, сотрудников и руководства компании». Надпись мелким шрифтом указывает на потенциальный риск заражения от бессимптомных носителей коронавируса в то время, когда значительная часть населения вакцинирована. «До начала вакцинации было ясно, что бессимптомных пациентов с COVID-19 не было», — гласит надпись.

Cedule v olomouckém obchodu zakazující vstup lidem očkovaným mRNA vakcínami

В среду ČOI провела проверку в магазине детских товаров и сделала несколько фотоснимков. «Согласно юридическому заключению инспекции, такое поведение может содержать признаки дискриминации», — сказал пресс-секретарь ČOI Иржи Фрёлих. Инспекция продолжит рассмотрение этого дела.

«В целом могу сказать, что нарушение запрета на дискриминацию может повлечь за собой штраф до трех миллионов крон», — сказал Фрёлих. Михалкова утверждает, что ничего противозаконного не совершала.

Об аналогичном случае сообщили СМИ некоторое время назад в центре Братиславы, где оператор галереи и филателистического магазина запретил вход людям, вакцинированным от коронавируса, поскольку они могут быть его бессимптомными носителями.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия Оломоуц магазины дети индивидуальный предприниматель
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