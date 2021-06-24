Торнадо на юге Чехии вызвало серьезные разрушения, пострадавших десятки

«С точки зрения ČHMÚ, у нас нет измерений, подтверждающих, что это был торнадо. Но, судя по фотографиям людей, очевидно, что это именно оно. Могу лишь подтвердить, что метеорологические условия были для этого подходящими», – сказала Валахова. В Чехии в среднем происходит пять торнадо в год. «Есть годы, когда их десять, пятнадцать, есть годы, когда торнадо не появляются», – дополнила метеоролог.
Объявление чрезвычайной ситуации третьей степени означает массовые увечья у большого числа людей. По региону прошла сильнейшая гроза. По словам заммэра Марека Бабиша, половина деревни Грушки в Бржецлавском районе сровняло с землей, именно через нее прошло торнадо. «Остались только стены по периметру без крыш, без окон. У церкви нет крыши, нет башни, машины разбивались о дома, людям негде было спрятаться. Села от церкви вниз практически не существует. В школе нет ни фасада, ни крыши, к детсаду не подобраться. Многовековые липы и ели раскурочены, это безумие», – рассказал заместитель мэра.
Историческая справка
Впервые торнадо был зафиксирован на чешских землях 30 июля 1119 года в Праге. В «Хрониках космоса» он описан как «Сатана в форме вихря», смерч разрушил большую часть княжеского дворца на Вышеграде в Праге. Самый продолжительный торнадо в Чешской Республике произошел в 1910 году, длился более трех часов и охватил территорию примерно от Ческих Будейовиц до Карловых Вар.
Однако обычно чешские торнадо длятся не более нескольких минут и распространяются на сотни метров. Самый разрушительный смерч за последние десятилетия был в Литовеле в июне 2004 года.
Рассматривается вопрос о развертывании армии
Все подразделения интегрированной спасательной системы, в том числе спасательные отряды и команды, которые ищут людей под завалами, движутся в Годонинско. Торнадо обрушился там на несколько деревень. Министр внутренних дел Ян Гамачек подтверждает, что рассматривается вопрос о размещении армии, однако решение остается за гетманом. Гамачек уже провел переговоры с губернатором Южной Моравии Иржи Гролихом.
«Ситуация в районе Годонинска серьезная, мы отправляем на это место четыре спасательных отряда команды USAR», – сообщила в своем твиттере пожарно-спасательная служба Чешской Республики.
Ураган снес крышу спортивного зала, повредил стадион с трибуной, а также дом престарелых. Пожилые люди получают травмы на месте происшествия, и дом необходимо эвакуировать.
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