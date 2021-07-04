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Борьба с ограничениями на въезд в Чехию из России

Борьба с ограничениями на въезд в Чехию из России

420on 514
В пятницу 2 июня известный пражский блогер @anton_vaykhel опубликовал открытое письмо Министру здравоохранения Чехии Адаму Войтеху в своём инстаграме. В письме Антон настоятельно просил Минздрав снять запрет на приезд в Чехию из России всех нерезидентов ЧР или ЕС. Блогера поддержали тысячи людей, а сегодня он опубликовал и петицию в защиту прав иностранцев в Чехии. Почему так вышло и как вы можете повлиять на ситуацию – читайте далее.
Борьба с ограничениями на въезд в Чехию из России

Как россияне в Чехию летели

1 июля в силу вступило новое ограничение от чешского Минздрава, согласно которому Россия попала в «чёрную зону» на интерактивной карте заболеваемости коронавирусом. Любому человеку, который провёл на территории РФ больше 12 часов, был запрещён въезд в Чехию. По официальным данным МИДа Чехии исключение составили лишь граждане Чехии и лица с ПМЖ. Проще говоря, ни студенты, уехавшие домой на каникулы, ни лица с ВНЖ или рабочей визой, вернуться в Чехию уже не смогли. Пассажиров первого же самолёта, который летел из Москвы в Прагу 1 июля, развернули прямо в аэропорту Вацлава Гавела. Им предложили два варианта: бесплатно лететь обратно в Россию или за свой счет «в ссылку» в любую другую страну на двухнедельный карантин. События подробно освещала лайфблогер Кристина (@kris.brr), благодаря которой русскоговорящая диаспора в Чехии быстро узнала о произошедшем.

Как Войтеху инстаграм спамили

2 июля пражский блогер Антон Вайхель опубликовал пост в своём инстаграм-блоге, где написал открытое письмо Министру здравоохранения Чехии Адаму Войтеху. В этом письме он требовал отменить ограничение на въезд в Чехию для приезжих из России: «В соответствии с международным правом ограничительные меры по отношению к иностранцам должны быть введены с оглядкой на все обстоятельства и не могут негативно влиять на семейную и личную жизнь иностранцев... Данное ограничение нарушает Всеобщую декларацию людских прав, Международное соглашение о гражданских и политических правах, Международный договор о охране прав всех мигрирующих работников и членов их семей. А помимо этого и обязанность соблюдать право иностранцев на их личную и семейную жизнь, выданное Министерством внутренних дел Чешской Республики». Антон заметил, что под удар попали как постоянные жители Чехии, так и те, кто хотел бы приехать в Чехию лечиться или встретиться с семьей. Тысячи людей отменили свои поездки на родину, опасаясь не вернуться в Чехию после.

Под открытым письмом на данный момент уже находится 1745 комментариев, где люди либо рассказывают о своих ситуациях, по которым они оказались «заперты» в России, либо лаконично отмечают аккаунт министра (@adam_vojtech) и самого Минздрава (@mzvcr). До сих пор никакого официального ответа от министерства нет. Более того, сам Войтех ситуацию игнорирует и публикует в своих социальных сетях лишь информацию о борьбе с гриппом, параллельно инициируя законопроекты, дискриминирующие людей, отказывающихся прививаться против коронавируса.

 

Как можете повлиять на ситуацию Вы?

Сегодня, 4 июня, Антон Вайхель опубликовал новый пост, в котором разместил просьбу подписать петицию в защиту прав иностранцев в Чехии:

«Последствия данных ограничений:

- Разлучены семьи

- Финансовые потери

- Возможное лишение работы и бизнеса

- Отсутствие возможности поступления в большинство учебных заведений, а также возможности проходить обучение

- Лишение возможности продолжать лечение/реабилитацию

- Лишение возможности ухода за родственниками»

 

Подписать петицию вы можете по этой ссылке. Для этого не обязательно быть гражданином РФ. Достаточно сочувствовать вашим друзьям и знакомым и понимать, что ситуация может повториться с любой из стран с высоким риском заражения.

Сбор подписей продлится до 8.07.2021

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Темы
Чехия Россия Чехия 2021 петиция коронавирус ограничение аэропорт Прага
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