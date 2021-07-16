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Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге

Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге

420on.cz 310
​Мужчина и женщина после распития спиртных напитков занимались сексом в парке перед зданием главного железнодорожного вокзала в Праге. Свидетели сообщили о случившемся в полицию, на место приехал патруль, однако пара разозлилась и стала оскорблять и оказывать сопротивление стражам правопорядка.
Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге

Инцидент произошел 13 июля около двух часов дня. Пару в оживленных садах Врхлицкого не смущало большое количество людей, которые в это время прогуливались по парку. На камере видеонаблюдения видно, как мужчина и женщина устроили себе импровизированную кровать недалеко от тротуара на траве за скамейкой и стали заниматься сексом. Когда полицейские прибыли в парк, они обнаружили подозрительную пару на скамейке.

Sex na veřejnosti před Hlavním nádražím

Верхняя часть тела женщины была обнажена. Оба отказались сотрудничать с полицией, поскольку находились в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что полиция не имеет права им мешать. После того, как пару предупредили, что отвезут их в отделение полиции, они стали оскорблять стражей правопорядка, рассказала в четверг пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова.

Incident ve Vrchlického sadech s dvojicí, která se oddávala sexu na veřejnosti, ukončily donucovací prostředky městské policie

Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина решил покинуть парк, полиции пришлось надеть ему наручники. В конечном итоге меры принуждения были применены и против женщины. У женщины в крови было обнаружено 3,07 промилле алкоголя, мужчина отказался делать тест.

Когда пару стали перевозить в отделение полиции, женщина сняла респиратор и стала плеваться в салоне служебного автомобиля, утверждая, что у нее заразная кожная инфекция. Дальнейшие подробности инцидента неизвестны. Паре грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага вокзал полиция Чехия преступность
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