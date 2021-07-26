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В Остраве сбежал крокодил. Он голоден

В Остраве сбежал крокодил. Он голоден

420on.cz 737
Полиция разыскивает крокодила, сбежавшего из сада заводчиков в Остраве-Грабувце. Стражи правопорядка предупреждают: животное опасно.
В Остраве сбежал крокодил. Он голоден

«Сегодня полицейские Остравы получили сообщение о сбежавшем крокодиле от заводчика, проживающего на улице Заводни», — написали представители полиции в Twitter.

Хотя это детеныш крокодила, его длина составляет около метра, и он может представлять опасность, например, для собачников и их домашних питомцев во время прогулки.

«Поскольку животное было без еды в течение двух дней, это может быть опасно для населения. Крокодил будет искать водоемы или прятаться в лиственной местности, где есть тень», — добавила пресс-секретарь полиции Ева Михаликова, добавив, что животное подвижное и способно поймать маленькую собаку или кошку.

Сбежавшего крокодила сейчас ищут десятки полицейских. Они осматривают близлежащие районы и заодно предупреждают местных жителей об опасности, В населенном пункте чередуются многоквартирные дома с коттеджами.

Об исчезновении животного объявил заводчик. По его словам, крокодил сбежал днем в субботу, и он может находиться далеко от дома, поэтому предупреждение распространяется на всю Остраву и ее окрестности. Полиция пока не знает, почему заводчик объявил о побеге животного через два дня и искал ли он крокодила самостоятельно в выходные. 

Источник: novinky.cz

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Темы
животные Острава полиция Чехия
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