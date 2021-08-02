Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.47
USD
21.44
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 15 °C
Яркое открытие ЛГБТ-фестиваля в Чехии «Prague Pride»

Яркое открытие ЛГБТ-фестиваля в Чехии «Prague Pride»

420on.cz 2052
В чешской столице стартовал фестиваль сексуальных меньшинств Prague Pride. В знак поддержки мероприятия радужный флаг администрация Праги Вывесила на Новой ратуше. В рамках фестиваля состоятся 135 культурных, развлекательных и образовательных мероприятий. Традиционное шествие по центру города отменено из-за коронавируса.
Яркое открытие ЛГБТ-фестиваля в Чехии «Prague Pride»

«Пражский фестиваль Prague Pride открыт для всех. Я считаю, что насыщенная программа понравится как посетителям из числа представителей ЛГБТ +, так и широкой публике. С понедельника по воскресенье принять участие в фестивале смогут как любители искусства, так и люди, которые хотят чему-то новому научиться или просто развлечься», — сказал директор фестиваля Том Билы.

В этом году организаторы фестиваля Prague Pride получили субсидию в размере 650 тысяч крон от администрации Праги. Концерты, спектакли, выставки, мероприятия queer-арта, пикники и дебаты можно посетить в фестивальной деревне на Стрелецком острове, во дворе Карлинских казарм и в организации Život 90 на улице Каролины Светле. 

По данным организаторов, около 18% ЛГБТ + в Чехии открыто заявляют о своей сексуальной ориентации.

Парад-фестиваль Prague Pride впервые прошел в августе 2011 года. Тогда он вызвал бурные протесты консерваторов. По их словам, шоу было организовано непристойно и безвкусно и навязывало идеологию гомосексуализма. В последующие годы протесты постепенно ослабели.

В прошлом году на программу фестиваля существенно повлияла пандемия covid-19. Количество мест было ограничено, мероприятия транслировались в прямом эфире через Интернет. Традиционное радужное шествие по центру города не состоялось.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия фестиваль
Читайте
по теме 
Водолазы помогли спасти ценную перьевую ручку, упавшую в Влтаву
02.08.2021 16:36 Общество
Водолазы помогли спасти ценную перьевую ручку, упавшую в Влтаву
730
Главные итоги недели: 26.07 — 01.08
02.08.2021 13:49 Общество
Главные итоги недели: 26.07 — 01.08
454
ТОП-5 кофеен Праги: Винограды
02.08.2021 11:15 Экономика
ТОП-5 кофеен Праги: Винограды
4366
В Праге сделать прививку от коронавируса можно будет в автобусе
30.07.2021 08:32 Коронавирус
В Праге сделать прививку от коронавируса можно будет в автобусе
1171
Последние новости:
02
августа
Водолазы помогли спасти ценную перьевую ручку, упавшую в Влтаву
02.08.2021 16:36 Общество
Водолазы помогли спасти ценную перьевую ручку, упавшую в Влтаву
730
Главные итоги недели: 26.07 — 01.08
02.08.2021 13:49 Общество
Главные итоги недели: 26.07 — 01.08
454
Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном
02.08.2021 10:00 Политика
Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном
688
На автомагистрали D1 осталось отремонтировать последние 33 километра
02.08.2021 09:02 Экономика
На автомагистрали D1 осталось отремонтировать последние 33 километра
791
31
июля
В воскресенье в Чехию придут сильные грозы
31.07.2021 14:29 Общество
В воскресенье в Чехию придут сильные грозы
2838
30
июля
Правительство Чехии продлило ограничение на въезд в страны с очень высоким риском заражения covid-19
30.07.2021 13:38 Общество
Правительство Чехии продлило ограничение на въезд в страны с очень высоким риском заражения covid-19
6399
29
июля
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
29.07.2021 16:19 Экономика
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
1496
Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее
29.07.2021 15:01 Экономика
Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее
1954
Проезд в Праге подорожает на 25%
29.07.2021 13:20 Общество
Проезд в Праге подорожает на 25%
6460
28
июля
Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко
28.07.2021 17:01 Общество
Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко
1278


Мобильная версия