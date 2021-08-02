Яркое открытие ЛГБТ-фестиваля в Чехии «Prague Pride»

«Пражский фестиваль Prague Pride открыт для всех. Я считаю, что насыщенная программа понравится как посетителям из числа представителей ЛГБТ +, так и широкой публике. С понедельника по воскресенье принять участие в фестивале смогут как любители искусства, так и люди, которые хотят чему-то новому научиться или просто развлечься», — сказал директор фестиваля Том Билы.
В этом году организаторы фестиваля Prague Pride получили субсидию в размере 650 тысяч крон от администрации Праги. Концерты, спектакли, выставки, мероприятия queer-арта, пикники и дебаты можно посетить в фестивальной деревне на Стрелецком острове, во дворе Карлинских казарм и в организации Život 90 на улице Каролины Светле.
По данным организаторов, около 18% ЛГБТ + в Чехии открыто заявляют о своей сексуальной ориентации.
Парад-фестиваль Prague Pride впервые прошел в августе 2011 года. Тогда он вызвал бурные протесты консерваторов. По их словам, шоу было организовано непристойно и безвкусно и навязывало идеологию гомосексуализма. В последующие годы протесты постепенно ослабели.
В прошлом году на программу фестиваля существенно повлияла пандемия covid-19. Количество мест было ограничено, мероприятия транслировались в прямом эфире через Интернет. Традиционное радужное шествие по центру города не состоялось.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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