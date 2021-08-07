В Праге открылся фестиваль Open House

В выходные в Праге в седьмой раз пройдет фестиваль Open House, во время которого можно будет посетить 80 зданий и пространств, в обычное время недоступных для публики. Девиз фестиваля — «Архитектура для всех». Вход во все объекты бесплатный. Одно из самых интересных мест — это Художественный сад (Umělecká zahrada) в Нусле, где был создан ряд самых известных пражских скульптур.

Художественный сад интересен своей историей, красотой и атмосферой Первой республики. Кроме того, он спрятан в необычном месте — под Нусельским мостом у железнодорожных путей. Ранее здесь располагалась мастерская каменной скульптуры Карла Новака, где создавали свои работы известные чешские художники.

По словам инициатора проекта Бориса Главача, площадь сада составляет 6000 квадратных метров, из которых 3000 — это сад, а остальную территорию занимают студии и незастроенные пространства. На этом месте был создан ряд известных скульптур, в том числе памятник Карелу Гинеку Маха на Петршине, скульптура Св. Кирилла и Мефодия на Карловом мосту или статуя бывшего президента США Вудро Вильсона, точная копия которой стоит сегодня в парке возле Центрального вокзала.

Однако большая часть произведений искусства была позже уничтожена во время строительства Нусельского моста, была засыпана щебнем или стала частью бетонных конструкций моста. Нынешний владелец сада занимается его постепенной реставрацией с 1992 года, создавая копии скульптур и озеленение согласно сохранившейся фотодокументации.

В рамках фестиваля Open House здания и другие объекты будут открыты для посетителей с 10:00 до 18:00, а экскурсии будут проводиться небольшими группами в течение дня. Впервые для общественности будут доступны барочный сад Чернинского дворца в Градчанах, часовня и отдельные территории Кларова института для слепых на Малой Стране или водяная мельница Ловита в Либни. Из технических сооружений посетители могут насладиться экскурсией, например, на водопроводную станцию ​​Вршовице в Михле или трансформаторную станцию ​​Зенгера, которая сегодня является резиденцией Пражского Кунстхалле.

Организаторы также подготовили насыщенную сопроводительную программу для детей. Фестивальный центр Open House находится на улице Malé náměstí 4.

Источник: ceskatelevize.cz

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