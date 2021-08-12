Брненские ученые доказали: пить воду из-под крана в Чехии опасно после отпуска

Жителям Праги не стоит пить воду из-под крана по возвращении из отпуска. Исследователи из Университета Менделя обнаружили, что металлы выделяются из труб. Употребление такой воды может привести к незначительным проблемам со здоровьем, например, к головным болям.

Если вы возвращаетесь домой из отпуска, который длился несколько дней, не пейте водопроводную воду и не кипятите ее сразу. Вода, которая остается в трубе в течение более длительного периода времени, может содержать в три раза больше тяжелых металлов, чем рекомендуемая суточная норма. Это открытие сделали ученые из Университета Менделя в Брно.

Поэтому они рекомендуют по возвращению выпустить достаточное количество воды в соответствии с длиной трубы. Она подойдёт только для мытья или протирки пола. Чаще всего проблема касается оцинкованных труб, которые преобладают в домах, построенных примерно до середины 1990-х годов.

«Мы смоделировали ситуацию, которая может возникнуть в разводке дома, когда в течение нескольких дней нет забора воды. Например, по прошествии 24 часов в оцинкованном трубопроводе было доказано превышение лимита концентрации тяжелых металлов, в частности цинка», – рассказывает исследователь из Университета Менделя, доцент Петр Юнга.

Проглатывание такой воды может вызвать легкие проблемы со здоровьем, такие как головные боли.

Гигиенисты также согласны с рекомендациями брненских ученых: «Желательно пропустить примерно ведро воды, потому что та застаивается. Ухудшаются микробиологические показатели». Среднечешское отделение гигиены контролирует качество питьевой воды, которая нормально течет из-под крана и долго не застаивается.

Тяжелые металлы могу содержаться даже в пластиковых трубах

Исследователи предположили, что тяжелые металлы попадали в давно стоявшую воду только из металлических труб, независимо от возраста. Поэтому они были удивлены тем, что в некоторых пластиковых трубах были обнаружены опасные вещества. В настоящее время они производятся и устанавливаются наиболее часто.

«Интересно, что в полиэтиленовых трубы у одного производителя количество металлов вышло ниже лимита, а у других производителей через неделю выскочили некоторые металлы. Вероятно, проблема в неподходящем составе сырья. Они могли использовать какое-то вещество, несущее металл. Но пока это всего лишь гипотеза», – подчеркнул Юнга, добавив, что данную корреляцию будут изучать дополнительно.

Однако в целом пластиковые трубы оказались лучше, чем в основном производимые ранее из меди, латуни или нержавеющей стали. Таким образом, пластик по-прежнему остается самым безопасным материалом для водопроводных труб. «Пластик имеет в восемь раз более гладкую поверхность, чем металл. В целом, чем ровнее поверхность, тем меньше попадание того, что находится в трубе, в воду», – обьясняет генеральный директор Gascontrol Plast Марек Маревски. Компания производит водопроводные трубы.

В стоячей воде тоже есть микроорганизмы

Хотя вероятность попадания металлов в пластиковые трубы относительно невелика, слив воды все же рекомендован. Когда вы вернетесь через неделю, качество воды будет хуже. «Вода застаивается, и через некоторое время хлор испаряется, появляются вредные микроорганизмы», – комментирует Юнга.

Микроорганизмы лучше размножаются в теплой воде, и исследования показали, что даже тяжелых металлов в нее выделяется больше.

Всего исследователи протестировали пять типов труб. Их загружали в деминерализованную воду и через 24 часа, три дня и неделю проверяли наличие контролируемых элементов в миллиграммах на литр воды. Они использовали метод спектрофотометрии, который определяют, как вещества поглощают свет с разными длинами волн.

Сейчас исследователи ждут дальнейшего анализа, а полные результаты будут получены в конце этого года.

Источник: seznamzpravy.cz

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