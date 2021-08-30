Православную церковь в Брно пришлось охранять полиции

Из-за спора между священниками православную церковь Святого Вацлава в Брно 30 августа охраняла полиция. Здание церкви отказался покинуть священник Йозеф Фейшак. Он также не впускал внутрь прибывшего на место епископа Православной церкви Чешских земель и Словакии Исаию, который должен был занять его пост.

Вокруг церкви собрались верующие, которые поддержали Фейшака, называя его «добрый пастырь». Епископ, которому местные верующие не доверяют, сказал собравшимся, что Фейсак «разгневал церковь» и не может занимать должность священника.

На сайте прихода появилось сообщение, что «отец Йозеф нуждается в помощи», а храм и приход «в опасности». На призыв откликнулось несколько десятков человек. Вокруг церкви собрались прихожане, говорящие, главным образом, по-русски и украински. Многие вступили в полемику с полицейскими, убеждая их, что судьбу храма должен решать приход, а не епископ. Они опасаются, что приход останется без священника, а церковь закроют.

Ситуация вокруг православной церкви в Брно давно остается напряженной. В 2020 г. Йозеф Фейшак был снят с должности настоятеля и оставлен в должности вспомогательного священника. Приходской совет жаловался, что все произошло без ведома прихожан. Епископ Исаия давно высказывал недовольство священником, сообщает radio.cz.

Церковь останется закрытой до тех пор, пока ситуация не будет разрешена церковным синодом. Встреча состоится в середине сентября.

Источник: ceskenoviny.cz