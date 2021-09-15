За неуплату штрафов в Чехии полицейские смогут снять с машины регистрационный знак

​Чешский парламент 15 сентября одобрил поправку к закону о полиции, которая даст стражам порядка право отвезти автомобиль на штраф-стоянку или снять регистрационные знаки, если у водителя есть неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Законопроект в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Сената. Согласно поправке, государственные регистрационные знаки могут быть изъяты сотрудниками полиции или таможни.

Полицейские и таможенники получат право требовать от водителя уплаты неуплаченной суммы штрафа наличными или банковской картой. Если водитель не оплачивает задолженность на месте, они могут отвезти автомобиль на ближайшую стоянку, снять номерной знак или сделать блокировку (надеть на колесо так называемый «ботинок»).

В настоящее время, по данным Министерства внутренних дел, неэффективное взыскание задолженности приводит к тому, что люди неоднократно нарушают правила дорожного движения. Поэтому государство решило решить проблему репрессивным способом.

«У нас есть случаи, когда иностранные водители грузовиков часто не платят штрафы и полагаются на то, что с ними ничего не случится», — заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Источник: novinky.cz

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