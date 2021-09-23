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ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2022 году

ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2022 году

Партнер рубрики:
ibrag
02 ноября
11:40
8342
Мы подготовили детальный разбор ваших вопросов на тему ПМЖ в Чехии в 2022 году.

ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2022 году

Смотрите экспертные ответы в нашем новом видео и узнавайте:

  1. Какой на сегодняшний день самый быстрый способ получения ПМЖ Чехии?​
  2. Как можно потерять ПМЖ?
  3. Когда после получения ПМЖ я могу подаваться на гражданство Чехии?
  4. Какой уровень чешского языка нужен?
  5. Можно ли работать с ПМЖ в других странах Шенгена?

Сколько можно отсутствовать в Чехии по новым законам?

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