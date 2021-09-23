ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2022 году

02 ноября
11:40
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Мы подготовили детальный разбор ваших вопросов на тему ПМЖ в Чехии в 2022 году.
Смотрите экспертные ответы в нашем новом видео и узнавайте:
- Какой на сегодняшний день самый быстрый способ получения ПМЖ Чехии?
- Как можно потерять ПМЖ?
- Когда после получения ПМЖ я могу подаваться на гражданство Чехии?
- Какой уровень чешского языка нужен?
- Можно ли работать с ПМЖ в других странах Шенгена?
Сколько можно отсутствовать в Чехии по новым законам?
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